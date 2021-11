Povrchová teplota pekelné planety TOI dosahuje až 3315 stupňů Celsia. Kolem svého slunce oběhne za 16 hodin

Vědci objevili planetu, která je pětkrát větší než Jupiter a panují na ní skutečně extrémní podmínky. Tzv. TOI-2109b totiž obíhá tak blízko svého slunce, že její povrchová teplota může přes den dosáhnout téměř 3315 stupňů Celsia.

V této pekelné výhni se molekuly rozpadají na atomy, které se v noci (kdy dojde k ochlazení) opět spojují dohromady.

Z příspěvku zveřejněného minulý týden v The Astronomical Journal rovněž plyne, že TOI-2109b oběhne svou hvězdu za pouhých 16 hodin, což je jedna z nejkratších dob, jaké byly dosud zaznamenány.

Relativní vzácnost

Dotyčný plynný obr byl poprvé detekován v květnu 2020 satelitem Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). V průběhu letošního roku ho badatelé pozorovali pomocí pozemských observatoří a nakonec byli schopni potvrdit jeho existenci.

„Vše korespondovalo s tím, že se jedná o planetu, a my jsme si uvědomili, že máme něco velmi zajímavého a relativně vzácného,“ uvedl spoluautor studie Avi Shporer z Kavli Institute for Astrophysics and Space Research.

Tým doufá, že Vesmírný dalekohled Jamese Webba – který by měl být vypuštěn v prosinci – jim umožní zkoumat TOI-2109b i v době, kdy se ještě více přiblíží ke svému slunci.

