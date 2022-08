Pozor na veřejné fontánky a vodotrysky. Mohou být plné fekálních bakterií, varuje CDC

Letní dny a vlny veder v mnoha končinách světa vyhnaly lidi k nejrůznějším městským vodním prvkům, z nichž se stala improvizovaná koupaliště. Při četbě čerstvé zprávy americké agentury CDC pro kontrolu a prevenci nemoci však leckomu zatrne.

Zaoceánští hygienici se v ní věnují hromadě případů shigelózy, která už loni postihla návštěvníky Kansasu. Stačilo se jen ochladit v některé z tamních fontánek, které rozstřikovaly vodu do ovzduší.

Ochladili se a za pár hodin to přišlo

Shigelóza – tedy hezky česky bacilární úplavice – je akutní a vysoce nakažlivé průjmové onemocnění. A právě to na vlastní toalety poznali i v Kansasu. První příznaky se u návštěvníků dostavily už během několika následujících hodin.



Přízemní fontánky a vodní prvky (ilustrační foto)

Hlavními viníky byly bakterie Shigella flexneri a Escherichia coli, které si ve fontánkách spokojeně lebedily, a protože tvoří střevní mikroflóru teplokrevných živočichů, do vody se dostaly nejspíše společně s fekáliemi.

Když máte průjem, nechoďte do vody

Jelikož podobné osvěžovače – zvláště ty, které rozstřikují vodu přímo od země – nejsou vždy plně pod kontrolou, CDC vydalo několik doporučení, kterými by se měli jejich provozovatelé řídit. A to především tam, kde voda ve fontánce cirkuluje, případně je její zdroj vody volně přístupný.

Jedná se především o instrukce CDC MAHC (Model Aquatic Health Code), které provozovatelům vodních prvků doporučují, aby u nich umístili cedule s těmito výzvami:

Don’t get in the water if sick with diarrhea

(Nevstupujte do vody, pokud trpíte průjmy)

Don’t stand or sit above the jets

(Nestůjte a neseďte nad tryskami fontánek)

Don’t swallow the water

(Nepolykejte vodu)

Ačkoliv v USA evidují vícero podobných případů, CDC se v aktuální zprávě věnuje zejména nešťastníkům z Kansasu. Spojitost osvěžujících fontánek, nejrůznějších trysek a dalších vodních prvků s průjmovými onemocněním nakonec organizace doložila i grafem. Jakmile v Kansasu uzavřeli inkriminovaná místa, zmizel i průjem.



Když byla fontánka aktivní, šířily se průjmy

Při koupání pozor na mozkožrouty

A když už jsme u těch neošetřených vod, je třeba připomenout i nedávný případ opět z USA, kdy plavce ve volné vodě napadly měňavky Naegleria fowleri. Mikroorganizmus pronikne pravděpodobně skrze nos a jeho měkké nervové tkáně až do mozku, který začne rozkládat a způsobí velmi silný zánět mozkových blan.



Tři fáze hladové měňavky, kterou nechce mít v mozku: Cysta, trofozoit a bičíkovec

Ten je ke všemu kvůli svému charakteru téměř neléčitelný a ve většině případů fatální. Současná medikace je totiž silně toxická a taktéž životu nebezpečná.

Je však třeba připomenout, že se jedná o velmi vzácné onemocnění. Hygienici doposud evidují jen nižší stovky zaznamenaných případů po celém světě.

Mozkožrouti v Ústí nad Labem

V českém rybníku je tedy pravděpodobnost nákazy minimální, nicméně i my zažili svoji malou epidemii, která dokonce patřila k těm největším. V 60. letech minulého století útočila Naegleria fowleri na plavce ve špatně ošetřeném bazénu v Ústí nad Labem a připsala si 16 mladých obětí.

CDC proto doporučuje při koupání v rizikových sladkovodních vodách používat záklopky na nos.