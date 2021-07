Pozorování teleskopu Kepler odhalují tajemství potulných planet

Už tušíme, že se v Mléčné dráze a nepochybně i v dalších galaxiích toulá velké množství bezprizorních planet, které neobíhají kolem žádné hvězdy. Potulné planety jsou fascinující a rádi bychom o nich věděli co nejvíc. Jejich výzkum je ale mimořádně obtížný, protože takové planety jsou pochopitelně oproti hvězdám malé a prakticky nezáří.

Astronom Iain McDonald z britské University of Manchester a jeho tým pro výzkum potulných planet využili data získaná dnes již odstaveným „lovcem exoplanet“, americkým teleskopem Kepler, která pocházejí z roku 2016, z pozorování mise K2.

V těchto datech hledali gravitační mikročočky, čili případy, kdy nějaký hmotný objekt působením své gravitace zkreslí obraz vzdálenějšího objektu, což jsou v pozorováních teleskopu Kepler hvězdy. Mikročočkujícím objektem by přitom mohla být právě potulná planeta, kterou by takto bylo možné vystopovat.

Badatelé nalezli celkem 27 podezřelých případů krátkých událostí s gravitačním mikročočkováním, které trvaly po dobu deseti dní až jedné hodiny. Nakonec zjistili, že čtyři nejkratší z těchto událostí se vší pravděpodobností představují nově objevené potulné planety, jejichž hmotnost je podobná hmotnosti Země.

V budoucnu bude hledání snažší

McDonald s kolegy odhadují, že v každém okamžiku se odehrává gravitační mikročočkování průměrně u jedné hvězdy Mléčné dráhy z milionu. Původcem tohoto jevu ale mohou být rozmanité objekty. Potulné planety jsou zřejmě zodpovědné jen za pár procent gravitačních mikročoček.

Výsledky výzkumu McDonaldova týmu jsou cenné i kvůli tomu, že teleskop Kepler nebyl navržen pro hledání planet pomocí gravitačních mikročoček. Vylovit tyto události z pozorování tohoto teleskopu bylo velice těžké.

V budoucnu by to mělo být podstatně snazší. Hledání a výzkum potulných planet by mělo být jedním z hlavních úkolů řady nadcházejících vesmírných misí, jako je například americký vesmírný teleskop Nancy Grace Roman Space Telescope nebo evropský vesmírný teleskop Euclid. Oba zmíněné teleskopy jsou navržené tak, aby byly vyloženě vhodné pro výzkum gravitačních mikročoček.