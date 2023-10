Pozorování za Kuiperovým pásem ukazují na další pás planetek Sluneční soustavy

Při pozorování vesmíru je vždy obtížné hodnotit útvary, když se nacházíme uvnitř. Platí to pro naši Galaxii, Mléčnou dráhu a platí to i pro Sluneční soustavu. V našem planetárním systému máme Hlavní pás planetek mezi oběžnými drahami Marsu a Jupiteru a pak ještě Kuiperův pás, který se nachází za oběžnou dráhou Neptunu, zhruba ve vzdálenosti 30 až 55 AU od Slunce.

Pokud víme, Kuiperův pás obsahuje tisíce a tisíce různě velkých ledových těles, a také spoustu kosmického prachu. Za Kuiperovým pásem množství těchto objektů strmě klesá, stejně jako množství prachu.

Alespoň jsme si to až do dnešní doby mysleli. Zároveň ale víme, že v jiných planetárních systémech mohou podobné pásy planetek a prachu sahat do vzdáleností stovek AU od hvězdy.

Nedávná pozorování, která těsně souvisejí s pokračující misí sondy New Horizons, ale ukazují, že je nejspíš všechno jinak. Jak v těchto dnech oznámil planetární vědec Alan Stern z amerického výzkumného institutu Southwest Research Institute se svými kolegy, sonda, která se již pohybuje za Kuiperovým pásem, stále zaznamenává zhruba stejné množství prachu.

Naše původní představy nebyly správné?

Podle Sterna je nejjednodušším vysvětlením, že naše představy o množství prachu v oblasti za Kuiperovým pásem nebyly správné. Buď Kuiperův pás sahá podstatně dál anebo tam začíná další pás planetek a prachu.

Druhou z uvedených možností podporují i další pozorování Sternova týmu, která souvisejí s hledáním dalších cílů pro výzkum sondou New Horizons při jejím letu od Slunce.

Badatelé totiž při pátrání po dalších vhodných objektech s pomocí pozemních teleskopů, které bylo podle jejich slov velice náročné , narazili na nejméně 12 objektů, co se pohybují ve vzdálenostech kolem 80 AU od Slunce.

Tam, kde by podle původních představ měl být v podstatě prázdný vesmír, podle všeho opět roste koncentrace ledových těles. Jsou ale ještě mnohem méně detekovatelná než v případě Kuiperova pásu.

Výsledky výzkumu doposud neprošly recenzním řízením a badatelé proto hovoří o „údajných“ planetkách. Nicméně, stále více se zdá, že by ve vzdálenosti cca 80 AU mohl začínat další pás planetek, zřejmě podobný Kuiperově pásu. Pokud tomu tak je, šlo by o významný objev, který rozšíří naše poznání Sluneční soustavy. Budoucí pozorování by měla napovědět víc.