Prach z vysloužilých Starlinků i dalších satelitů by mohl znečistit naši atmosféru a oslabit magnetické pole Země

Vědci upozornili na další velké riziko budovaní satelitních megakonstelací typu Starlink. Konkrétně jde o to, že až vysloužilé družice shoří v atmosféře, jejich „prach“ by ji mohl znečistit a oslabit magnetické pole naší planety.

„Byla jsem šokována vším, co jsem zjistila i tím, že to dosud nikdo nestudoval. Myslím, že je to opravdu alarmující,“ uvedla Sierra Solter-Hunt z University of Iceland v rozhovoru pro Live Science.

Podle Solter-Hunt je dost možné, že množství kovových částic v atmosféře Země se od začátku tzv. kosmického věku zvýšilo až milionkrát. A v brzké budoucnosti bude mnohem hůř. Většina prachu se přitom hromadí v ionosféře, kde „může zůstat navždy“.

Problém, který bychom neměli ignorovat

To by teoreticky nakonec mohlo vytvořit „dokonalou vodivou síť kolem naší planety“, která – pokud by byla elektricky nabitá – by bránila geomagnetickému poli Země, aby plnilo svou ochrannou funkci i za výše zmíněnou ionosférou.

„Toto není problém, který bychom měli ignorovat. Je potřeba udělat krok zpět a pohlížet na znečišťování vesmírným odpadem jako na zcela nový fenomén,“ tvrdí fyzička Fionagh Thompson z Durham University.

Jiní odborníci jsou nicméně skeptičtí. „Dokonce i při diskutovaných hustotách prachu z vesmírných zařízení je souvislá vodivá skořápka, něco jako skutečný magnetický štít, nepravděpodobná,“ konstatoval planetární vědec John Tarduno z University of Rochester.