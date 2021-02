Prase se naučilo hrát počítačovou hru. Joystick ovládá rypákem

Prasata jsou zřejmě chytřejší než se předpokládalo, a to už dosavadní poznatky jim přisuzovaly vysokou míru inteligence. Vědcům z Purdueovy univerzity v americké Indianě se podařilo skupinu těchto zvířat naučit hrát jednoduchou videohru, prasata joystick ovládala rypákem. Čtyři jednici rozuměli tomu, že když hýbnou páčkou, hýbnou tím zároveň kurzorem na obrazovce a ten spustí nějakou reakci.

Tato činnost možná nevypadá jako příliš složitá úloha, ve skutečnosti ale podobný akt vyžaduje poměrně komplexní porozumění vztahu mezi nástrojem a následnou odměnou. Prasata sice nezvládla překonat vyšší úrovně videohry a nepodařilo se jim porazit opice, pro které byl úkol vytvořen původně, nicméně i tento výkon byl pro odborníky překvapením.

Prase může být šikovné jako pes

„Pro zvířata je poměrně náročné pochopit koncepci toho, že chování, které předvádí má účinek i jinde,“ popisuje jedna z autorek výzkumu Candace Croney. „Že tohle prasata do jisté míry dokážou, by mělo vést k úvahám nad tím, co všechno jsou schopna se naučit a jak je tyto znalosti mohou ovlivnit,“ říká vědkyně.

Pro test použila dvě prasata plemene American Yorkshire a dvě miniprasátka. Nejdříve museli být všichni čtyři jedinci naučeni ovládat joystick, vždy, když s ním před monitorem pomocí rypáku pohnuli, dostali pamlsek. Následně do toho byla zapojena celá videohra, odměnu dostali až poté, co joystickem dokázali kurzor na obrazovce dostat k určitému cíli, kterých nakonec bylo několik. Celé skupině se to podařilo.

Zajímavé mimo jiné bylo, že výkon prasat velmi ovlivňovala sociální interakce. U vyšších úrovní dokonce verbální komunikace se čtveřicí měla větší efekt než pamlsky, dokázali kurzor ovládat jen na základě hmatových a hlasových pokynů.

Stále více se tedy ukazuje, že prasata jsou vnímavější a chytřejší než se myslelo, obrazně se přibližují psům. Již dřívější výzkumy odhalily, že jsou schopna reagovat na povely „přijď“ a „sedni“, hledat jídlo skryté v kotcích, používat nástroje či dávat konkrétní reakce pomocí geometrických objektů.

Podle Croney mají lidé etickou zodpovědnost snažit se prasatům porozumět, jelikož způsob, jakým s nimi interagujeme, je velmi ovlivňuje. Navíc protože jde o užitková zvířata masivně chovaná po celém světě, všechny nové poznatky nám mohou pomoci vytvořit jim co nejlepší welfare, tedy životní pohodu. Studie byla zveřejněná v odborném magazínu Frontiers in Psychology.