Pravda o covidu-19. Čtyři fakta, kterým jste možná věřili, ale dnes už tak úplně neplatí

Pandemie onemocnění covid-19 je únavně dlouhá, nicméně bohužel zatím nijak výrazněji neslábne. Během necelých tří let jsme však o této nemoci a koronaviru SARS-CoV-2, jež ji způsobuje, zjistili celou řadu faktů. Některé nové poznatky zásadně mění to, čemu jsme věřili v počátcích.

Prodělání nemoci přináší imunitu

V počátcích pandemie odborníci věřili, že po prodělání nemoci získá člověk imunitu. Když už ne doživotní, tak alespoň na několik měsíců. To se také odráželo ve vládních opatřeních, jež k osobám po potvrzené infekci přistupovala, jako by se nemohly znovu nakazit (a jako by ani nemohly nakazit ostatní).

Bohužel virus neustále mutuje – zatímco ještě koncem loňského roku převládala varianta, označovaná jako delta, letos tu máme omikron, a to hned v několika mutacích. Ukázalo se, že prodělání nemoci v podstatě téměř nechrání před další infekcí. Stačí se podívat například na čísla z tohoto pondělí: ze 2704 potvrzených nákaz se v 673 případech (tj. skoro ve čtvrtině) jednalo o reinfekce.

Prodělání nemoci nepřináší imunitu

Situace však není tak vážná, jak naznačují některé články. Jeden například tvrdil, že reinfekce „neposkytují žádnou imunitu“, což není pravda. Předchozí infekce pravděpodobně stále poskytuje alespoň určitou ochranu, a když už onemocníte, tak je šance na méně závažný průběh.