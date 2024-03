Pravidelná konzumace jablečného octa pomáhá zhubnout, navíc přináší i další zdravotní benefity

Libanonští vědci publikovali výsledky výzkumu, v jehož rámci se zabývali vlivem konzumace jablečného octa na regulaci hmotnosti. Výsledky jsou poměrně překvapivé: pravidelná konzumace této tekutiny vedla k významnému snížení tělesné hmotnosti, BMI, obvodu pasu/boků a tělesného tuku, jakož i ke snížení hladin krevního cukru, triglyceridů a cholesterolu, a to bez jakýchkoliv zaznamenaných vedlejších účinků.

Jablečný ocet, který se vyrábí z kvašených jablek, nezvolili vědci náhodou. Má přirozeně vysoký obsah kyseliny octové a v posledních letech je oblíbený pro své údajně blahodárné zdravotní účinky – od antibakteriálních vlastností po antioxidační účinky a potenciál pomáhat regulovat hladinu cukru v krvi.

Jablečný ocet se používá pro zdravotní účely již tisíce let. Starověké civilizace, jako byli Egypťané, Řekové a Římané, ho využívaly jak pro léčebné účely, tak i jako čisticí prostředek. Hippokrates, kterého můžeme označit za otce západní medicíny, používal ocet k léčení různých nemocí. Ve středověku byl ocet používán zejména pro dezinfekci a pomoc s trávením.

Jak probíhala studie?

Nutno konstatovat, že odborníci z Libanonu přistoupili ke své práci s velkou pečlivostí. Jejich studie je randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná. „Randomizovaná“ znamená, že jsou účastníci studie náhodně rozděleni do několika skupin, které dostávají buď experimentální léčbu, nebo kontrolní (placebo) léčbu.

„Dvojitě zaslepená“ značí, že ani účastníci, ani vědci nevěděli, kdo dostává účinnou látku a kdo placebo, což pomáhá eliminovat předsudky a takzvaný „placebo efekt“. „Placebem kontrolovaná“ znamená, že jedna skupina dostává placebo, tedy látku bez jakýchkoli účinků, které funguje jako kontrola pro srovnání účinků s aktivní látkou.

Studie trvala 12 týdnů, během kterých účastníci denně konzumovali buď jablečný ocet, nebo placebo. Byla zaměřena na mladé dospělé a dospívající ve věku 12 až 25 let s nadváhou nebo obezitou. Účastníci byli pečlivě sledováni a byly zaznamenávány změny jejich tělesné hmotnosti, obvodu pasu, hladiny krevního cukru a další zdravotní ukazatele.

Účastníci byly rozděleni do čtyř skupin a dostali za úkol, aby každé ráno předtím než cokoli snědí, konzumovali buď 5, 10, nebo 15 mililitrů jablečného octa zředěného do 250 mililitry vody. Kontrolní skupina konzumovala nápoj vyrobený z kyseliny mléčné přidané do vody tak, aby vypadal a chutnal stejně.

Výsledky jsou překvapivé

Výsledky jsou veskrze pozitivní. Po třech měsících konzumace jablečného octa zhubli účastníci v průměru mezi 6 až 8 kilogramy a jejich BMI kleslo o 2,7 až 3 body v závislosti na dávce. Kromě toho u nich došlo k významnému snížení obvodu pasu a boků i procenta tělesného tuku.

Laboratorní testy pak u konzumentů jablečného octa zaznamenaly významné snížení hladiny glukózy, triglyceridů a cholesterolu v krvi. Tento pokles může naznačovat zlepšení zdravotního stavu a snížení rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou infarkt myokardu a mrtvice, stejně jako riziko vzniku diabetes mellitus 2. typu.

Z vědeckého hlediska je zásadní skutečnost, že u skupiny, které byla podávána voda s kyselinou mléčnou, došlo k mnohem menšímu poklesu hmotnosti a BMI. Kromě toho nedošlo k prakticky žádnému významnému snížení hladiny glukózy a lipidů v krvi.

Vědci věří, že kyselina octová, která je hlavní složkou jablečného octa, může mít schopnost ovlivňovat expresi určitých genů. Tyto geny hrají roli v procesu, jakým tělo spaluje tuky, aby získalo energii. Přestože je toto zjištění založené na studiích provedených na zvířatech, tento výzkum se přímo nezabýval otázkou, zda se uvedený mechanismus uplatňuje i u lidí.

Máme tu ale několik „ale“

Jak už to u vědeckých studií bývá, i v tomto případě je nutné brát v úvahu možné nedostatky. V první řadě je to nedostatečně reprezentativní vzorek: věk účastníků studie se pohyboval mezi 12 a 25 lety, takže nelze jednoznačně říci, zda jsou výsledky aplikovatelné na celou populaci.

Použité statistické metody navíc neumožňují s jistotou říci, že pokud by se studie opakovala, došlo by opět ke stejnému úbytku hmotnosti. Přestože vědci vedli záznamy o stravě a cvičení účastníků, nebyly tyto údaje v práci zveřejněny. Proto je obtížné určit, zda mohla mít vliv strava nebo cvičení a nevíme ani to, zda účastníci změnili množství konzumovaného jídla nebo typ potravin, které jedli, nebo zda změnili úroveň cvičení.

Za nedostatek lze považovat i skutečnost, že vědci podrobně nezkoumali mechanizmy, jakými jablečný ocet působí na snížení hmotnosti a zlepšení metabolických ukazatelů. Ačkoli se ukázalo, že konzumace jablečného octa má pozitivní účinky, nebyly identifikovány konkrétní biologické procesy, které je způsobují.

Výsledky vědeckého bádání byly publikovány v lednu tohoto roku v odborném časopise BMJ Nutrition, Prevention & Health. Toto periodikum publikuje vědecké práce na téma výživy a jejího vlivu na zdraví člověka, prevenci nemocí a zdravotní péči.