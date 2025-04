Pravlk obrovský (Aenocyon dirus), známý například z populárního seriálu Hra o trůny, byl jedním z největších predátorů pravěku. Před 10 tisíci lety však vyhynul. Tento majestátní tvor obýval rozsáhlé oblasti Severní a Jižní Ameriky, kde lovil velká zvířata, jako byli mamuti či bizoni. Nyní americká společnost Colossal Biosciences tvrdí, že díky genetickému inženýrství přivedla na svět tři štěňata, která mají vlastnosti tohoto vyhynulého druhu.

Romulus, Remus a Khaleesi – tak se jmenují mláďata, která byla vytvořena pomocí genové editace vlka obecného. Vědci identifikovali dvacet klíčových genů, které pravlkům dodávaly jejich charakteristické rysy, jako je větší stavba těla, mohutnější čelisti a hustá bílá srst. Patnáct genů bylo přímo odvozeno z genomu pravlka a dalších pět bylo upraveno na základě známých mutací u vlků a psů, aby se předešlo zdravotním problémům.

Pravlk obrovský? Spíš genetická napodobenina

Klonování probíhalo pomocí buněk odebraných z krve vlka šedého, do nichž byly vloženy upravené geny. DNA pravlka byla získána z 13 tisíc let starého zubu z Ohia a 72 tisíc let staré kosti z Idaha. Tyto buňky vědci použili ke klonování, přičemž výsledná embrya vložili do náhradních matek – fen velkých psích plemen. Výsledkem jsou tři zdravá štěňata, která však podle většiny odborníků nejsou skutečnými pravlky obrovskými, nýbrž jakýmsi genetickým napodobením.

Otázka, zda lze tato mláďata skutečně označit za pravlky, je poněkud kontroverzní. Z genetického hlediska totiž vlk obecný a pravlk obrovský sdílejí 99,5 % DNA, ale i to zbývající půl procento znamená miliony odlišností. Vědci z Colossal Biosciences však tvrdí, že používají tzv. morfologický koncept druhu: pokud zvíře vypadá jako pravlk, pak ho za pravlka považují.

Vypadají a chovají se jako pravlk

Změny se týkají nejen barvy srsti, ale také velikosti těla, tvaru lebky nebo chování. Romulus a Remus se už jako štěňata projevovali jako divoká zvířata – bez potřeby lidského kontaktu, s tendencí se skrývat a s instinktem k lovu, přestože zatím nedostali žádnou živou kořist.

Výsledkem jsou tři zdravá mláďata

Nové genetické výzkumy však ukazují, že navzdory podobnému vzhledu nebyl pravlk obrovský (v angličtině označovaný jako „dire wolf“) až tak blízkým příbuzným vlka šedého. Jejich společný předek sice žil asi před 6 miliony let, ale vědci tvrdí, že šakalové a divocí psi v Africe mají k vlkovi šedému mnohem blíž než pravlk.

Obnova vyhynulých druhů přináší řadu etických otázek. Kritici upozorňují na rizika spojená s genovou editací – od zdravotních problémů u mláďat až po stres, vysokou míru potratů nebo zdravotní komplikace u náhradních matek. Navíc není jasné, jak tyto „pravlky“ adaptovat na moderní ekosystémy, které se od dob ledových výrazně změnily.

A komu to prospěje?

Colossal Biosciences vidí v této technologii širší možnosti využití. Stejné metody mohou pomoci zachránit ohrožené druhy, jako je vlk rudohnědý (Canis rufus) nebo vakovlk tasmánský (Thylacinus cynocephalus). Klonování může zvýšit genetickou diverzitu těchto populací a posílit jejich šance na přežití.

Americká firma tvrdí, že vytvořila klony pravlků obrovských

Přestože je návrat pravlků fascinující ukázkou technologického pokroku, stále zůstává otázkou, zda má nějaký ekologický přínos. Zatímco někteří vědci vidí v této technologii způsob, jak napravit škody způsobené člověkem, jiní varují před nečekanými důsledky.

Projekt vyvolává řadu otázek. Mohou takto „oživená“ zvířata někdy žít volně v přírodě? Jaký bude jejich vliv na ekosystém? A kam až jsme jako lidé ochotni v přetváření přírody zajít? Pravlci od Colossalu zůstanou celý život v tajně umístěné rezervaci v USA, ale co se stane, až mít vědci ambice vzkřísit třeba mamuta? Možná jsme se právě stali evoluční silou – otázkou je, jestli víme, co s ní dělat.