Před 10 lety odstartoval poslední raketoplán. Do vesmíru vynesl vlajku, která se vrátila o 9 let později

Před několika týdny jsme si připomněli 40 let od prvního orbitálního letu raketoplánu, dnes je na řadě let poslední. Odstartoval z Kennedyho vesmírného střediska 8. července 2011, dnes je to přesně deset let. Zpět se vrátil 21. července a udělal tak definitivní tečku za významnou kapitolou dobývání vesmíru.

Raketoplány tedy létaly něco málo přes 30 let, zvládly 135 misí a při té poslední s označením STS-135 letěl raketoplán Atlantis. Za úkol měl vynést čtyři astronauty na ISS, byli to Doug Hurley, Christopher Ferguson, Sandra Magnus a Rex Walheim.



Douglas Hurley v roce 2011 před startem Atlantis.



Douglas Hurley v roce 2020 před startem Crew Dragon.

Zajímavé je, že první jmenovaný se na Mezinárodní vesmírnou stanici vrátil – 30. května 2020 odstartoval s misí Crew Dragon Demo 2 (mimochodem mu bylo 53 let). Ze SpaceX se tak stala první soukromá firma, které se něco takového povedlo. Navíc šlo o první pilotovaný vesmírný let startující z USA právě od dob Atlantis. Událost jsme tehdy sledovali zde:

Američané mají silný smysl pro symboliku, a tak Hurley z ISS přivezl americkou vlajku, kterou tam o necelých devět let dříve zanechal právě při misi STS-135.