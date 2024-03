Před 10 lety záhadně zmizel Boeing malajsijských aerolinek. Dodnes není jasné, co se přesně stalo

Sobota 8. března 2014 byl den jako jakýkoli jiný. Na mezinárodním letišti v malajsijském hlavním městě Kuala Lumpur nic nenaznačovalo tomu, že by se v následujících hodinách mělo odehrát něco zvláštního, 227 cestujících nastupovalo do letadla Boeing 777-200ER (registrace 9M-MRO), které je mělo přepravit na pravidelné lince MH370 do Pekingu. 10 nejtragičtějších leteckých nehod od roku 2000. Jedna je stále záhadou Posádku letadla tvořilo dvanáct členů. Prvnímu důstojníkovi Fariqu Hamidovi bylo 27 let a do plné certifikace mu chyběl jeden cvičný let. Kapitán Zaharie Ahmad Shah byl ve svých 53 letech jedním z nejstarších a nejuznávanějších pilotů v Malaysia Airlines. První minuty osudného letu Většinu cestujících tvořili Číňané, a kromě nich bylo na palubě 38 Malajsijců, dále občané Indonésie, Austrálie, Indie, Francie, USA, Íránu, Ukrajiny, Kanady, Nového Zélandu, Nizozemska, Ruska a Tchaj-wanu. Když v té době necelých dvanáct let starý Boeing v 0:42 místního času odstartoval z dráhy 32R, nikdo z nich určitě netušil, že se během následujících hodin stane nedobrovolným účastníkem patrně největší záhady v dějinách letectví. Plánovaná trasa letu MH370 Prvních čtyřicet minut letu se nijak nevymykalo ze zavedených zvyklostí. V 1:19 se stroj přiblížil k hranici malajského vzdušného prostoru a nacházel se ve výšce 35 000 stop (cca 10,7 kilometrů), přibližně 140 kilometrů severovýchodně od Kuala Terengganu. Řízení letového provozu v Kuala Lumpur v tu chvíli požádalo posádku, aby navázala spojení s řízením letového provozu v Ho Či Minově Městě: „Malajsie tři sedm nula, kontaktujte Ho Či Min jedna dva nula čárka devět. Dobrou noc.“ Kapitán odpověděl: „Dobrou noc. Malajsie tři-sedm-nula.“ Drobnou zajímavostí je, že nezopakoval frekvenci, na kterou měl přeladit, nicméně to není nic vysloveně neobvyklého. To byl navždy poslední kontakt s letem 370. Zaharie se vietnamským dispečerům neohlásil. Začaly se dít divné věci Záhy poté, co MH370 vstoupil do vietnamského vzdušného prostoru – v čase 1:21:13 – se stalo něco neobvyklého. Letadlo zmizelo z radarů. To mohlo znamenat celou řadu věcí, každopádně základní byla skutečnost, že v tu chvíli přestal fungovat odpovídač. Odpovídač, známý také jako transpondér, je elektronické zařízení, které automaticky odpovídá na signály z radaru na zemi vysíláním vlastního signálu. Tento signál poskytuje informace o identitě letadla a jeho aktuální poloze, což umožňuje leteckým dispečerům sledovat a řídit letový provoz s větší přesností a bezpečností. Kapitán jiného letadla se krátce po 1:30 pokusil kontaktovat posádku letu 370 pomocí mezinárodní letecké tísňové frekvence, aby předal žádost vietnamského řízení letového provozu o kontakt. Ve své pozdější výpovědi uvedl, že se mu podařilo navázat spojení, ale slyšel pouze „mumlání“. Později se ukáže, že letadlo fyzicky nezmizelo z oblohy. I s vypnutým odpovídačem ho totiž zachytil malajsijský vojenský radar. Záznamy odhalily, že se téměř okamžitě začalo stáčet doleva a zamířilo směrem na jihozápad. V 1:52 letadlo dosáhlo jižního cípu ostrova Penang. Mobilní telefon prvního důstojníka Fariqa Abdula Hamida byl zaregistrován na vysílači mobilní sítě, ale nebyly přeneseny žádné údaje. Záhadný pohyb letadla Stroj se poté stočil a letěl směrem na severozápad podél Malackého průlivu. Navzdory pokusům na mnoha frekvencích a letadlům v okolí se s letem MH370 nepodařilo navázat kontakt. Ve 2:03:48 vstoupil Boeing 777 do kambodžského vzdušného prostoru. Kambodžské řízení letového provozu v tu chvíli nemělo žádné informace o letu 370 ani kontakt s ním. Známá trasa letu 370 (červeně), odvozená z primárních (vojenských) a sekundárních (ATC) radarových dat Ve 2:22 zaznamenává malajský vojenský radar poslední polohu letadla, které se v tom okamžiku nachází severozápadně od Penangu na souřadnicích N 6°49.633', E 97°43.250'. Tři minuty poté letadlo automaticky vysílá „žádost o přihlášení“ do satelitní komunikační sítě Inmarsat. K dalším spojením pak dojde ve 2:59, ve 3:59 a ve 4:59. V 6:30 měl let MH370 přistát na letišti v čínském Pekingu. Příbuzní a přátelé cestujících se však svých blízkých nedočkali. Boeing 777 Malaysia Airlines na přistávací dráhu nedosedl. Dvanáct minut poté vydávají malajsijské aerolinky oficiální prohlášení, ve kterém otevřeně přiznávají, že je let 370 nezvěstný.

Co se stalo se zmizelým letadlem? Jak vypráví seriál Netflixu MH370: Ztracené letadlo, na straně malajsijského řízení provozu i letecké společnosti následoval zmatek. Úřady se snažily najít letadlo, zatímco blízcí čekali v Pekingu na let, který nikdy nedorazil. Zmizení letadla zaujalo laickou i odbornou veřejnost a prakticky ihned vyvolalo teorie o zdánlivě nemožné záhadě. Zvětšit video Příbuzní si museli prožít hodiny, pak dny, týdny, měsíce a roky otázek a bezvýsledného pátrání. A spekulace, kdy se letečtí odborníci, inženýři, datoví vědci, novináři, různé skupiny a další lidé snažili poskládat dohromady zmatenou skládanku důkazů a vysvětlit zmizení letu MH370. Ani po deseti letech od tragédie, která si vyžádala 239 lidských životů, jsme se nedočkali vysvětlení, které by se dalo označit za důvěryhodné a podložené důkazy. „Je to největší letecká záhada všech dob,“ řekla ředitelka projektu MH370: Ztracené letadlo Louise Malkinson. „Žijeme ve světě, kde máme mobilní telefony, radary, satelity a sledování, uplynulo téměř devět let... a stále toho máme tak málo, což je mimořádné.“ Seriál na Netflixu Třídílný seriál Netflixu se snaží poskládat časovou osu na základě důkazů, které se objevily v týdnech a letech následujících po zmizení. Primární radar malajsijského letectva – tedy běžný radar, který sleduje objekty na obloze – ukázal, že po vstupu letu MH370 do vietnamského vzdušného prostoru stroj zahnul prudce doleva a zamířil zpět, jihozápadním směrem, nad Malajský poloostrov. Oblétl ostrov Penang, letěl severozápadně podél Malackého průlivu a zamířil nad Andamanské moře, kde zmizel z radarů.

Netflix přinesl dokument o zmizení letu MH370 Letadlo se však v průběhu šesti hodin pravidelně spojovalo s geostacionárním satelitem, který provozuje londýnská společnost Inmarsat. Podle společnosti Inmarsat a několika nezávislých odborníků údaje z těchto sedmi spojení naznačovaly, že MH370 se po dosažení Andamanského moře stočil na jih, letěl několik hodin rovně, dokud mu nedošlo palivo, a nakonec se zřítil do jižní části Indického oceánu, někde mezi jihozápadní Austrálií a Antarktidou. Ať už letadlo řídil kdokoli – většina důkazů ukazuje na Zaharieho, který měl k provedení takového manévru odborné znalosti, ačkoli nebyl znám žádný motiv – pravděpodobně již na začátku snížil tlak v kabině, čímž všechny cestující a členy posádky na palubě zabil několik hodin předtím, než se stroj zřítil do moře. To je přinejmenším „oficiální“ verze, kterou do značné míry podpořila skupina leteckých odborníků a vědců. Americký letecký publicista William Langewiesche ve své zprávě pro The Atlantic z roku 2019 přesvědčivě argumentoval, že malajsijská vláda, známá korupcí a nedostatkem transparentnosti, měla o osobním životě pilota Zaharieho více informací, než byla ochotna přiznat. Oficiální malajsijská zpráva o nehodě, vydaná v červenci 2018, totiž nedospěla k žádným konečným závěrům, ale nevyloučila „nezákonné vměšování třetí strany“. Tři teorie Seriál Netflixu se zaměřuje na tři nejznámější a nejpravděpodobnější teorie, které by mohly vysvětlit záhadu zmizení letu MH370. První díl série nazvaný „Pilot“ vykresluje tento příběh: masový vražedný a sebevražedný plán Zaharieho, v jehož počítači byl nalezen nainstalovaný letecký simulátor s uloženou nápadně podobnou trasou, jakou naznačovala radarová a satelitní data. Nicméně následující díly přinášejí protichůdné teorie, které považují dříve uvedené důkazy buď za neprůkazné, nesprávně interpretované, nebo dokonce zfalšované. Druhý díl s názvem „Únos“ představuje teorii amerického leteckého novináře Jeffa Wisea, podle které ruští agenti unesli MH370 přes elektronický prostor letadla, přístupný poklopem v kabině první třídy, aby odvedli pozornost od anexe Krymu. Tato teorie ignoruje satelitní data, která podle Wisea byla zmanipulována jako návnada. Třetí díl s názvem „Zásah“ představuje francouzskou novinářku Florence de Changy, dopisovatelku deníku Le Monde pro oblast jihovýchodní Asie, která spekuluje, že letadlo bylo sestřeleno nad Jihočínským mořem americkou armádou, aby se zabránilo doručení tajemného nákladu do Číny. Také tato teorie pracuje s tím, že satelitní data z Inmarsatu byla zmanipulována a měla sloužit jako součást krytí.

Pravda, nebo konspirace? V tomto případě existuje jen velmi tenká hranice mezi kladením otázek a vytvářením konspirací. Poslední dva díly seriálu si s tímto rozdílem vědomě pohrávají – jak Wise, tak De Changy otevřeně přiznávají, že jejich teorie se jim samotným zdají být daleko od reality. Na otázku, proč se rozhodli pokračovat v pátrání po pravdě, které se podobá sestupu do králičí nory plné pochybností, zkoumání nebo zamítání různých důkazů, Malkinson uvedla: „Nejde jen o to, co se stalo. Jde o lidi, které tato záhada pohltila v posledních devíti letech... Je to i o tom, co taková záhada udělá s lidmi, kteří jsou do ní zapleteni.“ „Nejpravděpodobnější je, že se letadlo nachází v jižní části Indického oceánu,“ odpověděla Malkinson na otázku, která teorie jí připadá nejdůvěryhodnější. „Ale jak a proč se tam ocitlo, to prostě nevíme. Stále je tu spousta otázek, které nebyly zodpovězeny, a tak netušíme, co se stalo.“ Beznadějné pátrání Zmizení letu 370, po němž bylo všech 227 cestujících a 12 členů posádky na palubě prohlášeno za mrtvé, se stalo nejsmrtelnějším incidentem letadla Boeing 777 a nejsmrtelnějším incidentem v historii společnosti Malaysia Airlines, dokud ho v obou ohledech nepřekonal let Malaysia Airlines 17, který byl o pouhéčtyři měsíce později – 17. července 2014 – sestřelen při letu nad Ukrajinou. Pátrání po zmizelém stroji se stalo nejdražším pátráním v historii letectví. Zpočátku se soustředilo na Jihočínské a Andamanské moře, než nová analýza automatické komunikace letadla se satelitem Inmarsat ukázala, že letělo daleko na jih přes jižní část Indického oceánu. Společnost ADV Ocean Shield nasadila autonomní podvodní vozidlo Bluefin-21, které provádělo sonarový průzkum mořského dna V letech 2015 a 2016 bylo v západní části Indického oceánu vyplaveno na břeh několik trosek, přičemž u mnoha z nich bylo potvrzeno, že pocházejí z letu 370. Poté, co se během téměř tříletého (od října 2014 do ledna 2017) pátrání na ploše 120 000 kilometrů čtverečních nepodařilo letadlo najít, pozastavilo koordinační centrum, které operaci vedlo, v lednu 2017 svou činnost. Druhé pátrání, zahájené v lednu 2018 soukromým dodavatelem Ocean Infinity skončilo po šesti měsících rovněž bez úspěchu. Důležité vodítko Analýza satelitní komunikace mezi letadlem a satelitní komunikační sítí Inmarsat dospěla k závěru, že let pokračoval nejméně do 8:19. Po zdánlivě nepochopitelných úvodních manévrech letěl s malými odchylkami ve své dráze na jih do jižní části Indického oceánu, nicméně přesnou polohu trosek nelze určit. 24. března 2013 malajsijská vláda konstatovala, že poslední poloha určená na základě satelitní komunikace je daleko od všech možných míst přistání, a dospěla k závěru, že „let MH370 skončil v jižní části Indického oceánu.“ Mapa označující pravděpodobnou polohu pohřešovaného letu 370 Zásadní je, že posádka ani komunikační systémy letadla před zmizením nevysílaly nouzový signál, neexistovaly ani náznaky špatného počasí nebo technických problémů. Malajsijská policie prověřovala dva cestující, kteří cestovali na ukradené pasy, nicméně následně byli jako podezřelí vyloučeni. Za hlavního podezřelého nakonec označila kapitána.