Před 60 lety se vydal do kosmu první člověk. Příběh Jurije Gagarina: ze slévače kosmonautem

Jurij Gagarin se narodil 9. března 1934 v ruské vesnici Klušino ve Smolenské oblasti. Do života rodiny významně zasáhla válka. Celou oblast v říjnu 1941 obsadili Němci a drželi ji až do března 1943. Členové rodiny bojovali v řadách Rudé armády, ale na koci války se všichni shledali. Gagarin se po válce dostal na učiliště v oboru slévač a poté pokračoval ve studiu na střední průmyslovce.

Kariéra kosmonauta

Sovětský svaz od května 1959 hledal vhodné adepty pro výcvik kosmonautů mezi vojenskými piloty. Základní kritéria byla: věk do 35 let, výška do 175 cm, váha do 75 kg a výtečné zdraví. Speciální komise nejprve prostudovala záznamy 3 461 letců, z nichž vybrala 206 kandidátů. Tito kandidáti procházeli dvěma vlnami lékařských prohlídek a pohovorů, až z nich nakonec zůstalo 20 budoucích kosmonautů. Byl mezi nimi i Gagarin.

Tato skupina absolvovala od března 1960 do ledna 1961 náročný výcvik v rámci Střediska přípravy kosmonautů, které od léta 1960 sídlilo ve Hvězdném městečku u Moskvy, nově vzniklém vojenském sídle s omezeným přístupem. Výcvik zahrnoval teoretickou část, fyzickou přípravu i nácvik stavu beztíže při parabolických letech na cvičném MiG-15UTI.