Před 79 500 lety došlo ke gigantické erupci supervulkánu. Země se ale vzpamatovala překvapivě rychle

Představte si erupci sopky tak mohutnou, že vyvrhne do atmosféry stovky megatun síry a popela, zastíní Slunce a ochladí planetu. Přesně tak vypadal výbuch supervulkánu Los Chocoyos v dnešní Guatemale. Byla to jedna z největších sopečných událostí čtvrtohor.

Vědci z Univerzity St Andrews díky analýze ledových jader z Grónska a Antarktidy přesně datovali tuto katastrofickou událost na období před 79 500 lety a přinesli překvapivá zjištění o jejích klimatických dopadech.

„Výsledky zlepšují naše porozumění tomu, jak odolné může být klima vůči obrovským injekcím stratosférického síranu,“ uvedla vedoucí výzkumu Helen Innes. Výzkumníci identifikovali mikroskopické částice sopečného popela v ledových jádrech, která mají přesné datování a obsahují také záznamy o teplotě. To jim umožnilo sledovat klimatické změny před výbuchem, během ní i po ní.

Co jsou stratosférické sírany? Stratosférické sírany (v anglickém textu „stratospheric sulfate“ nebo „stratospheric sulphate“) jsou sloučeniny síry, které se dostávají do stratosféry, tedy vyšší vrstvy atmosféry ležící nad troposférou, přibližně 10 až 50 km nad zemským povrchem.

Supererupce Los Chocoyos

Událost Los Chocoyos byla skutečně monumentální – na indexu sopečné explozivity dosáhla stupně 8. Byla tedy stokrát silnější než erupce vulkánu Pinatubo z roku 1991 (ta byla pouze stupně 6), která vedla k dočasnému globálnímu ochlazení.

Do stratosféry vyslala ohromujících 226 megatun síry a vyvrhla přibližně 1220 km³ materiálu, což je několikanásobně víc než při klimaticky významných erupcích moderní doby, jako byla Samalas (1257) nebo Tambora (1815).

Dosud se předpokládalo, že takto masivní erupce mohla spustit dlouhodobé ochlazení trvající tisíce let a potenciálně vyvolat dobu ledovou. Nová studie však ukazuje něco jiného. „Ačkoli nepochybně došlo ke krátkodobému narušení globálních klimatických systémů, nedošlo k dlouhodobé (stoleté až tisícileté) klimatické katastrofě,“ vysvětlují autoři.

Pravdu ukázala ledová jádra

Ledová jádra ukazují, že erupce mohla vést ke krátkodobému ochlazení trvajícímu jen 10 až 20 let, ale neexistují důkazy o globální teplotní anomálii. Klima se vrátilo do normálu během několika dekád. Jak poznamenává Innes: „Probíhající identifikace největších sopečných erupcí v ledových jádrech a přiřazování přesných dat je zásadní pro naše pochopení rizika, které velké stratosférické sírany představují pro globální klima.“

Co je analýza ledových jader? Analýza ledových jader je metoda, která vědcům umožňuje nahlédnout do klimatické historie Země. Výzkumníci vrtají v polárních oblastech hluboké válce ledu. Každá vrstva ledu obsahuje cenné informace o atmosférických podmínkách v době, kdy vznikla. Vědci v těchto vrstvách identifikují mikroskopické částice sopečného popela, měří koncentrace různých plynů a izotopů, které slouží jako data pro rekonstrukci teplot a dalších klimatických parametrů.

Tato zjištění dramaticky mění naše chápání toho, co se stalo během a po supererupci Los Chocoyos, a zpochybňuje teorie, že by budoucí supererupce mohly spustit novou dobu ledovou. Vědci také porovnali období erupce Los Chocoyos s jinou známou supererupcí Toba, a zjistili, že mezi nimi byl časový odstup přibližně 5 800 let, nikoli těsná následnost, jak se dříve předpokládalo.

Supererupce nemusí znamenat katastrofu

Dlouhodobé klimatické dopady zřejmě závisely na tehdejších podmínkách – tehdy panovalo relativně teplé interglaciální období. Oproti tomu jiná supererupce, Toba v Indonésii před 74 000 lety, mohla zasáhnout citlivější klima a mohla přispět k delší studené epizodě.

Takto velké erupce jsou naštěstí extrémně vzácné. Poslední známá se odehrála před 25 500 lety na Novém Zélandu. Vědci odhadují, že pravděpodobnost takové události v příštích 100 letech je pouhých 0,12 %. „Naše studie je důležitým krokem k dalšímu pochopení supererupcí, rizika, které představují, a role, kterou hrají v klimatických bodech zlomu,“ uvedli.

Vědecký výzkum tak zmírnil obavy, že supererupce automaticky znamenají celosvětovou katastrofu. Přesto by událost tohoto rozsahu měla obrovské dopady – lokálně by znamenala konec civilizace, narušila by ekosystémy a mohla by způsobit potravinovou krizi.

Publikace v odborném časopise

„Polární ledová jádra poskytují jeden z nejcennějších zdrojů pro pochopení spojení mezi vulkanismem a klimatem,“ dodává Innes, která plánuje pokračovat ve výzkumu. Její práce je zásadní pro rozvoj co nejpřesnějšího pohledu na to, jak mohou budoucí erupce ovlivnit klima, ekosystémy a společnost.