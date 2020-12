Přední íránský jaderný vědec byl údajně zabit chytrou zbraní řízenou satelitem

Přední íránský jaderný vědec Mohsen Fachrízádeh, byl zabit zbraní řízenou satelitem, která využívala umělou inteligenci (AI). Alespoň to tvrdí druhý nejvyšší velitel Sboru islámských revolučních gard Ali Fadavi.

Fachrízádeh byl postřelen 27. listopadu v autě nedaleko Teheránu a to z dálky – údajně kulometem namontovaným na pickupu. Později svým zraněním podlehl. Jeho žena, která seděla hned vedle něj, ovšem přežila.

„Zbraň se zaměřila pouze na tvář mučedníka Fachrízádeha a to takovým způsobem, že jeho manželka nebyla zasažena, přestože se nacházela ve vzdálenosti pouhých 25 centimetrů,“ prohlásil Fadavi.

Žádné z těchto tvrzení dosud nebylo ověřeno vnějšími zdroji ani podloženo konkrétními důkazy. Jsou-li však pravdivá, tento atentát by mohl vytvořit znepokojivý precedens.

„Pokud by taková zařízení byla autonomní a pomocí rozpoznávání obličeje identifikovala a zabíjela lidi, ocitli bychom se na kluzkém svahu, který by zcela narušil globální bezpečnost,“ prohlásil Noel Sharkey z Campaign Against Killer Robots.