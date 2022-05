Přehřívání procesoru v Teslách způsobuje nefunkčnost dotykového displeje. Oprava přiletí vzduchem

O tom, jak se automobily stále více přibližují počítačům se vším s tím souvisejícími klady i nedostatky, svědčí aktuální kauza týkající se 129 960 Tesel. Na vině je přehřívání procesoru informačního a zábavního systému, které mohlo vyústit v nefunkčnost dotykové obrazovky na středové konzoli. Řidiči, kterým se to stalo, tak neměli k dispozici důležité informace a nemohli provádět řadu nastavení.

Nepříjemností se začal zabývat americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA). Tesla na jeho dotaz sdělila, že od ledna řešila 59 reklamací a 59 hlášení z terénu, která mohou souviset s tímto problémem, ale nemá žádné informace o nehodách nebo zraněních, které by s ním jakkoli souvisely.

Přehřívání procesoru

Tesla v dubnu svolala v USA 48 tisíc vozů Model 3 Performance kvůli problému, jež může způsobit, že se v režimu „Track Mode“ nezobrazuje údaj o aktuální rychlosti jízdy. Problém vyřešila aktualizací softwaru s tím, že firmware vydaný v prosinci neúmyslně odstranil tachometr z uživatelského rozhraní.

Zpráva NHTSA publikovaná v pondělí 9. května uvádí, že potíže s přehřívajícím se procesorem infotainmentu se týkají 129 960 vozidel – konkrétně jde o následující modely:

Tesla Model 3, rok výroby 2022

Tesla Model S, rok výroby 2021 až 2022

Tesla Model X, rok výroby 2021 až 2022

Tesla Model Y, rok výroby 2022

Zpráva upřesňuje, že k přehřátí procesoru může dojít během přípravy nebo procesu rychlého nabíjení. Výsledkem je „lagování“ nebo restart CPU, jež vyúsťuje v nemožnost zobrazení informací, jako je obraz ze zadní kamery, zvolený převodový stupeň, nastavení související s rozmrazováním čelního skla a rychlosti stěračů či výstražná světla, což dle úřadu zvyšuje riziko nehody.

„Během rychlonabíjení nebo přípravy na rychlonabíjení se centrální jednotka infotainmentu (dále jen "CPU") nemusí dostatečně ochladit, aby se zabránilo vyšším než očekávaným teplotám, což může způsobit zpomalení zpracování nebo restart CPU,“ uvádí NHTSA v dokumentu.

Oprava přiletí vzduchem

Úkolem Tesly je provést bezplatnou OTA (over-the-air) aktualizaci, která zlepší řízení teploty procesoru. Zákazníci, kterých se to týká, obdrží do začátku července dopis s oznámením, nicméně je velmi pravděpodobné, že dotčená vozidla již do té doby obdrží příslušný update.

Tesla v minulých letech avizovala řadu svolávacích akcí, včetně jedné, kterou nebylo možné opravit pomocí OTA aktualizace – v prosinci loňského roku svolala téměř půl milionu vozů Model 3 a Model S kvůli nefunkčnímu systému zámku zavazadlového prostoru. Nedávno svolala dalších 579 000 vozů kvůli odstranění funkce „Boombox“, s níž měl Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu problém.

Dnešní automobily jsou vybaveny takovým množstvím softwaru, že se OTA aktualizace staly běžným způsobem řešení zjištěných problémů. Složitější softwarové potíže nebo problémy s mechanickými součástmi vozidla však samozřejmě stále vyžadují návštěvu servisu.