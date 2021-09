Přejídání není prvotní příčinou obezity. Důležité je i to, jaké potraviny konzumujeme

Lidem se tenhle model obezity vtlouká do hlav už celá desetiletí. A mnozí se skutečně poctivě snaží zhubnout tím, že méně jedí a více cvičí. Přesto se výskyt obezity a nemocí souvisejících s obezitou neustále zvyšuje. Většinou se to vysvětluje tím, že si lidé neberou dobře míněné rady k srdci.

Ludwig a jeho spolupracovníci publikovali v časopise The American Journal of Clinical Nutrition přehledový článek " The Carbohydrate-Insulin Model: A Physiological Perspective on the Obesity Pandemic ", v kterém poukazují na zásadní nedostatky v modelu energetické rovnováhy.

Jak na nadváhu a obezitu?

Ludwig a spol. nepředstírají, že sacharido-inzulínový model představený v The American Journal of Clinical Nutrition je horká novinka. Poprvé se tato myšlenka objevila už počátkem 20. století. Přehledový článek "The Carbohydrate-Insulin Model: A Physiological Perspective on the Obesity Pandemic" ale představuje dosud nejkomplexnější formulaci tohoto modelu.

Je dílem sedmnácti mezinárodně uznávaných vědců, klinických výzkumníků a odborníků na veřejné zdraví, kteří nashromáždili velké množství důkazů podporujících sacharido-inzulínový model.

Upřednostnění koncepcí sacharido-inzulínového modelu před zásadami vyvozenými z modelu energetické rovnováhy by přineslo zcela zásadní obrat ve strategiích pro udržení zdravé tělesné hmotnosti a pro léčbu obezity.

Dietologové už by nenutili lidi k razantnímu omezení množství konzumované potravy, což je strategie, která obvykle dlouhodobě nefunguje. V souladu se sacharido-inzulínovým modelem by doporučovali lidem s nadváhou a obezitou, aby věnovali víc pozornosti tomu, co jedí.

David Ludwig k tomu říká: „Snížení spotřeby rychle stravitelných sacharidů, které zaplavily potravinový trh během éry nízkotučných diet, potlačuje základní tendenci organismu k ukládání tělesného tuku. Lidé pak mohou hubnout s menším hladem a s nižší námahou.“

Ludwig a spol. vyzývají, aby vědci oba modely, tedy energeticko-bilanční i sacharido-inzulínový, přesvědčivě otestovali a případně vytvořili nové modely, které budou lépe odpovídat nahromaděným důkazům.