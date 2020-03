Překvapivý záblesk: Studentský tým zapojený do mise OSIRIS-REx „přistihl“ černou díru

Studenti a také odborníci, z americké Harvard University a institutu MIT (Massachusetts Institute of Technology), na sklonku loňského roku (2019) pracovali se zařízením Regolith X-Ray Imaging Spectrometer (REXIS), které sami navrhli. Teď je tento přístroj o velikosti krabice od bot na palubě meziplanetární sondy NASA OSIRIS-REx.

Branden Allen z Harvardu a jeho kolegové s REXISem rutinně snímkovali asteroid Bennu, tedy cíl mise sondy OSIRIS-REx. Najednou si všimli nečekaného záblesku, který tam neměl být. Záhy vyšlo najevo, že jde o zcela nedávno objevenou černou díru, která se nachází v souhvězdí Holubice na jižní obloze, ve vzdálenosti asi 30 tisíc světelných let.

REXIS funguje tak, že detekuje a analyzuje rentgenové záření, které vyzařují objekty, jako třeba asteroid Bennu, poté, co je ozáří Slunce. V přicházejícím rentgenovém záření při okraji asteroidu se ale náhle objevil jasný rentgenový záblesk. Badatelé nejprve prohledali dostupné katalogy vesmírných těles a zjistili, že by na tomto místě neměl být žádný podobný objekt.

Tým experimentu REXIS má důvod k oslavě

Záhy vyšlo najevo, že šlo o záblesk rentgenové dvojhvězdy MAXI J0637-430, kterou pouhý týden před pozorováním sondy OSIRIS-REx objevil japonský teleskop MAXI, co pracuje na palubě Mezinárodní vesmírné stanice.

Doposud neznámá černá díra proto dostala označení MAXI J0637-430. Rentgenové záblesky této černé díry zachytil i další teleskop na orbitální stanici ISS, americký NICER (Neutron Star Interior Composition Explorer).

I když rentgenové záření zmíněné černé díry detekovaly hned dva teleskopy na Mezinárodní vesmírné stanici, tedy na nízké oběžné dráze Země, sonda OSIRIS-REx zaznamenala významný primát. Je to poprvé, kdy jsme detekovali výtrysk rentgenového záření v meziplanetárním prostoru, ve značné vzdálenosti od Země.

Pro převážně studentský tým experimentu REXIS je to skvělý úspěch. Podle studentky MIT Madeline Lambert je detekce černé díry potvrzením, že přístroj pracuje tak, jak by měl, a že získává data velké vědecké hodnoty. Na projektu REXIS se doposud podílelo téměř sto vysokoškolských studentů různých ročníků, pro které je to cennou odbornou i životní zkušeností.