Přepište učebnice – australští vědci potvrdili existenci další vrstvy zemského jádra

Vědecký tým pod vedením odborníků z Australské národní univerzity potvrdil existenci další vrstvy zemského jádra. Novou vrstvu, nacházející se uvnitř stávajícího jádra, je těžké analyzovat a pozorovat, nicméně díky tomuto objevu můžeme pochopit více o historii naší planety.

Hlavní autorka studie – geofyzička Joanne Stephenson – neskrývala své nadšení, když prohlásila: „Je to velmi vzrušující – a mohlo by to znamenat, že budeme muset přepsat učebnice!“ Práce byla publikována v odborném časopise Journal of Geophysical Research.

Co se skrývá v zemském jádře?

Složení nově objevené vrstvy naznačuje, že historie naší planety mohla zahrnovat dvě různé fáze ochlazení. Až dosud se předpokládalo, že se Země skládá ze čtyř soustředných sfér: zemské kůry, zemského pláště, vnějšího jádra a vnitřního jádra.

Dosavadní znalosti o tom, co leží pod zemskou kůrou, většinou vycházejí ze studia sopek a seismických vln. Z těchto nepřímých pozorování vědci vypočítali, že vnitřní jádro s teplotami přesahujícími 5 000 stupňů Celsia, tvoří pouze jedno procento celkového objemu Země.

Uvnitř jádra je další vrstva

Nově objevená vrstva se nachází uvnitř vnitřního jádra. O její existenci se spekuluje již několik let, avšak dosud neexistovaly žádné jednoznačné důkazy. Zatímco některé modely naznačovaly, že materiál vnitřního jádra směřuje seismické vlny paralelně k rovníku, jiné tvrdí, že kombinace materiálů vyvolává vlny směřující paralelně k rotační ose Země.

Vědci proto použili algoritmus, jehož cílem bylo prozkoumat několik tisíc modelů vnitřního jádra s ohledem na tato zjištění. Stephenson a její kolegové tímto postupem našli další důkazy, ze kterých plyne, že vnitřní jádro Země může mít ve skutečnosti dvě vrstvy.

Ačkoli závěry jsou v souladu s ostatními studiemi, které se zaměřovaly na vnitřní jádro Země, časopis Science Alert konstatuje, že pro potvrzení bude nutný další výzkum. Každopádně nová zjištění mohou vysvětlit, proč některé experimentální důkazy nejsou v souladu s našimi současnými modely struktury Země.