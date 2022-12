Brzy to bude 45 let od doby, co Vladimír Remek jako první Čech (a občan jiné národnosti než americké či ruské) odcestoval do vesmíru. Na přelomu listopadu a prosince jsme se dozvěděli jména dvou dalších, kteří by jej mohli následovat. Pilot Gripenu Aleš Svoboda se stal jedním ze záložních astronautů ESA. Tanečník a choreograf Yemi A.D. je pak součástí skupiny umělců, kteří mají coby vesmírní turisté obletět Měsíc v raketě Starship.

