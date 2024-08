Prezident a zakladatel Mars Society volá po přípravě mise na rudou planetu. Chce využít Starship

Prezident a zakladatel Mars Society Robert Zubrin se domnívá, že je nejvyšší čas, abychom začali připravovat misi na rudou planetu. Uvedl to v nedávném rozhovoru pro Forbes.

Dvaasedmdesátiletý americký inženýr a spisovatel je přesvědčen o tom, že klíčovou roli v této misi bude hrát kosmická loď Starship od společnosti SpaceX. Ta je nicméně stále ve vývoji a zatím není jasné, kdy bude moct takovou cestu podniknout.

Podle Zubrinova názoru se však lidstvo mohlo na Mars dostat už dávno. NASA si svého času dokonce dělala naděje, že by se tak mohlo stát do roku 1981, jenže tehdejší americký prezident Richard Nixon jí udělal čáru přes rozpočet.

Desítky roverů a helikoptér

Pokud však SpaceX zprovozní Starship ještě letos, nebo začátkem příštího roku, pak by prý NASA mohla použít své zdroje k tomu, aby na její palubě poslala na Mars desítky roverů a helikoptér.

Tato robotická zařízení by byla schopná odebrat obrovské množství vzorků, které by následně analyzovala laboratoř nacházející se přímo uvnitř Starship, což by celý proces velmi urychlilo.

Data shromážděná během takového výzkumu by pak značně usnadnila vývoj skafandrů, roverů a dalších zařízení pro astronauty, kteří by na rudou planetu vyrazili někdy později.

Zubrinova vize je bezesporu vzrušující, ovšem realizovat ji nebude vůbec jednoduché. Mj. proto, že náklady na podobnou misi se odhadují na minimálně 10 miliard dolarů, přičemž současná finanční situace NASA není rozhodně růžová.