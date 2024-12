Při devastující havárii v Jižní Koreji zahynulo více než 170 lidí. Boeing přistával bez podvozku a narazil do zdi

V neděli 29. prosince 2024 došlo v ranních hodinách na mezinárodním letišti v Muanu v Jižní Koreji k tragické havárii, která si vyžádala životy nejméně 177 lidí. Boeing 737-800 (registrace HL8088) společnosti Jeju Air, provádějící let 7C-2216 z Bangkoku do Muanu, přistával bez vysunutého podvozku a dosedl na trup a motory. Po sklouznutí po dráze narazil do betonové zdi, explodoval a následně se ocitl v plamenech.

Počasí v době nehody bylo příznivé – na letišti nebyla snížená dohlednost ani silný vítr. Meteorologické zprávy ukazují klidné nebe s minimální oblačností. Proč tedy letadlo přistálo bez podvozku? Jedna z hypotéz, která se objevila hned na začátku vyšetřování, je srážka s ptáky. Svědci, kteří sledovali přistání ze země, uvedli, že těsně před přistáním byly slyšet zvuky nárazů a viděli plameny vycházející z pravého motoru.

Fatální změna přistávací dráhy

Letadlo se původně chystalo přistát na dráze 01, avšak řízení letového provozu vydalo varování o možné srážce s ptáky. Posádka obdržela pokyn k přistání na protilehlé dráze 19. Těsně po varování posádka vyhlásila stav nouze („mayday“). O pět minut později letoun přistál bez vysunutého podvozku a narazil do betonové zdi.

Letadlo přistávalo na dráze 19

Podle prvotních zpráv mohlo selhání podvozku souviset se srážkou s ptáky. Existuje možnost, že ptáci byli vtaženi do motoru, což vedlo k poškození hydraulického systému, který ovládá vysunutí podvozku. Posádka se podle svědků pokusila o manuální vysunutí, nicméně to se nepodařilo. Samotná změna dráhy mohla přispět ke zvýšení stresu posádky, což mohlo ovlivnit jejich rozhodování.

Tuto teorii ale bude nutné podrobit důkladnému vyšetřování, které bude zahrnovat jak analýzu vraku letounu, tak podrobný rozbor údajů získaných ze záznamových zařízení. Tzv. černé skříňky, tedy letový zapisovač a záznamník hlasu v kokpitu, již byly nalezeny a předány odborníkům k analýze. Jistě poskytnou cenné informace o průběhu letu a reakci posádky na krizovou situaci.

Nouzové přistání pár dní před havárií

Z hlediska vyšetřování jistě bude zajímavé, že pouhých pět dní před tragickou nehodou musel stejný letoun nouzově přistát na letišti v Busanu. Posádka tehdy hlásila během letu z Jeju na pevninskou část Jižní Koreje problémy s hydraulikou. Podle výpovědí cestujících bylo během přistání cítit vibrace a slyšet podivné zvuky z podvozku.

Technici provedli inspekci, avšak nenašli žádné zásadní závady. Letoun byl prohlášen za letuschopný a vrátil se do běžného provozu. Někteří odborníci nyní zpochybňují, zda nešlo o první signály problémů s hydraulikou, což by mohlo mít přímou souvislost s tragickou nehodou v Muanu.

Experti se nyní zaměří na to, zda technici při inspekci provedli všechny potřebné testy, nebo jestli byly některé kroky opomenuty z časových důvodů či kvůli tlaku na dodržení letového řádu. Kromě toho se bude prověřovat, jakým způsobem byly vedeny záznamy o technickém stavu letadla a zda posádka při dalším letu obdržela dostatečné informace o předchozích problémech.

Osudná zeď za přistávací dráhou

Řada odborníků upozorňuje na problematickou konstrukci letiště. Letadlo po sklouznutí po dráze narazilo do betonové zdi, která sloužila jako ochrana navigační techniky a zároveň zpevnění terénu pod navigačním zařízením ILS. Kritici tvrdí, že přítomnost této bariéry zásadně snížila šanci na přežití cestujících.

Betonová zeď, která způsobila fatální následky, sice splňuje současné normy, avšak její umístění a absence nárazových zón poukazují na nutnost revize těchto předpisů. Letiště s omezeným prostorem často volí pevné bariéry jako kompromisní řešení, které však v případě nouzového přistání může mít tragické důsledky.

Pokud by na konci dráhy byl tzv. EMAS (Engineered Material Arrestor System) – speciální zpomalovací povrch schopný zastavit letoun v nouzové situaci – nebo volný prostor, mohly být ztráty na životech výrazně nižší. Tento systém je navržen tak, aby absorboval kinetickou energii letadla a minimalizoval jeho pohyb za hranicí dráhy.

Probíhá vyšetřování

Podle posledních zpráv ze 181 osob na palubě přežili pouze dva členové posádky, kteří byli zachráněni z ocasní části letadla. Jeden z nich utrpěl zlomeninu ramene a poranění hlavy, druhý vyvázl s lehčími zraněními. Oba byli při vědomí a schopni komunikovat s hasiči.

Tato nehoda je nejhorší leteckou katastrofou jihokorejských aerolinek od roku 1997, kdy při nehodě Korean Air na Guamu zahynulo 228 lidí. Tehdy Boeing 747 přistával za ztížených podmínek, kdy hustá mlha a chybná navigace vedly k tomu, že se letoun zřítil do kopce před letištěm. Vyšetřovatelé zjistili, že pilot nesprávně interpretoval pokyny z řízení letového provozu a letoun se odchýlil od přistávací trasy.

Situaci budeme na VTM nadále sledovat a míníme průběžně přinášet aktuální informace o průběhu vyšetřování. Definitivní příčiny nehody budou ale známy až po vydání závěrečné zprávy, což může trvat i několik let.

Zdroje: avherald.com, flightradar24.com, apnews.com, edition.cnn.com, bbc.com.