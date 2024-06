Při letecké havárii zemřel William Anders, astronaut Apolla 8 známý díky fotografii vycházející Země

V pátek 7. června 2024 tragicky zahynul bývalý americký astronaut William Alison Anders. Letadlo, které generálmajor ve výslužbě v úctyhodných 90 letech sám pilotoval, se zřítilo do vod u ostrovů San Juan ve státě Washington. Podrobnosti přináší web The Guardian. „Celá rodina je naprosto zdrcená,“ řekl Andersův syn Greg Anders, který úmrtí potvrdil agentuře Associated Press. „Byl to skvělý pilot a bude nám strašně chybět.“

Podle okresního šerifa Erica Petera přišlo hlášení o pádu staršího letadla do vody poblíž severního konce ostrova Jones u přístavu Roche Harbor v 11:30 místního času. Podle Federální letecké asociace byl na palubě letounu Beech A45 v době havárie pouze pilot.

William Anders a Apollo 8

Anders se narodil 17. října 1933 v Hongkongu a během svého mládí studoval na Námořní akademii USA a na Technologickém institutu letectva. V roce 1964 byl vybrán jako astronaut do vesmírného programu NASA, kde dle svého životopisu nalétal více než 6 000 hodin.

Kromě toho, že byl pilotem lunárního modulu Apolla 8, byl také záložním pilotem při letech Gemini XI a Apollo 11. William Anders, Frank Borman a Jim Lovell byli prvními lidmi, kteří opustili oběžnou dráhu Země, a během letu, který pomohl připravit půdu pro přistání Apolla 11 na Měsíci v následujícím roce, uskutečnili 10 obletů kolem Měsíce.

Mnozí odborníci a historici považují Apollo 8 za nejodvážnější ze všech misí Apollo. Astronauti odstartovali na vrcholu obrovské rakety Saturn 5, v té době nejvýkonnější na světě, a jako první navštívili jiný svět, byť jenom na dálku. Sám Mike Collins, pilot velitelského modulu Apolla 11, jednou řekl, že Apollo 8 bylo dle jeho mínění významnější misí.

Vycházející Země

Na Štědrý den roku 1968 pořídil Bill Anders jeden z nejikoničtějších snímků kosmického věku – fascinující pohled na modrobílou zeměkouli, která se v černém vesmíru zvedá nad kráterovitým obzorem Měsíce. Svým způsobem fascinující fotografie je dnes známa pod názvem „východ Země“.

Východ Země

„Nejpůsobivějším aspektem letu bylo, když jsme byli na oběžné dráze Měsíce,“ řekl Anders v rozhovoru pro NASA. „Letěli jsme pozpátku a vzhůru nohama, neviděli jsme Zemi ani Slunce, a když jsme se otočili a přiblížili a uviděli první východ Země, tak to byla určitě zdaleka nejpůsobivější věc.“ Domovskou planetu později popsal jako „velmi jemnou, barevnou kouli, která mi připadala jako ozdoba na vánoční stromeček, vycházející nad velmi strohou, ošklivou měsíční krajinou“.

Arizonský senátor Mark Kelly, který je rovněž bývalým astronautem NASA, na sociální síti X napsal: „Bill Anders svou slavnou fotografií východu Země z Apolla 8 navždy změnil náš pohled na naši planetu i na nás samotné. Inspiroval mě i celé generace astronautů a průzkumníků. V myšlenkách jsem s jeho rodinou a přáteli.“