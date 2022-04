Při nepodařeném startu rakety Eiger unikl oblak potenciálně jedovatého kouře a ohrozil zaměstnance

Vypouštění raket je spojeno s mnoha riziky – především pokud podceníte bezpečnostní opatření. Nedávno se o tom na vlastní kůži přesvědčil i jeden z týmů startupu Pythom.

Z videa zachycujícího nepovedený start rakety Eiger plyne, že výše jmenovaná společnost má v oblasti bezpečnosti práce hodně co dohánět. Podle Erica Bergera ze serveru Ars Technica jde o přímo mistrovský příklad toho, jak „nedělat raketovou vědu“.

Záběry inženýrů prchajících před oblakem potenciálně jedovatého kouře se na Twitteru ihned staly předmětem obsáhlé diskuse, na níž Pythom reagoval tím, že některé části sestříhal. Najít původní verzi ovšem není příliš velký problém...

Podle příspěvku zveřejněného na blogu Pythomu zaměstnanci neměli nejmenší tušení, k čemu může dojít, neboť šlo o první pokus.

„Bylo pravděpodobné, že se nestane vůbec nic: naprosté ticho. Nebo by se to mohlo na odpalovací plošině rozpadnout na kusy. Moment, a co když to vzlédne?“ píše se mj. v dotyčném článku.

Pro úplnost dodejme, že raketa Eiger by měla využívat „pohonné hmoty, které nevyžadují kryogenní skladovací zařízení“, a byla navržena tak, aby na nízkou oběžnou dráhu Země dokázala dopravit náklad o váze 150 kg.