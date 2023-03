Příbytky na Marsu bychom mohli vybudovat z „vesmírného betonu“. Je dvakrát pevnější než ten běžný

Britští vědci minulý týden oznámili, že vytvořili speciální „vesmírný beton“, který mj. obsahuje bramborový škrob. Tzv. StarCrete je údajně dvakrát pevnější než běžný beton.

V článku zveřejněném v žurnálu Open Engineering tým uvádí, že „přebytky škrobu vyrobeného jako potrava pro obyvatele by mohly být použity pro výstavbu cenově dostupných a snadno vybudovatelných marsovských habitatů“.

Tato práce navazuje na předchozí studie, v rámci nichž se podařilo vyvinout materiál „podobný betonu“, přičemž jako pojivo sloužila „krev a moč astronautů“.

Právě nutnost přidávat do výsledné stavební směsi krev však badatelé pokládali za nevýhodu. „V prostředí tak nepřátelském, jako je vesmír, byla tato možnost považována za méně proveditelnou než použití bramborového škrobu,“ konstatovali.

Potřebné brambory by se samozřejmě musely pěstovat přímo na rudé planetě, nicméně jak ukázal Potatoes on Mars Project, něco takového je teoreticky možné. A podle všeho by se to vyplatilo.

„Současné stavební technologie stále potřebují mnoho let vývoje a vyžadují značnou energii a další těžká zpracovatelské zařízení, přičemž všechno toto zvyšuje složitost mise i náklady na ní,“ argumentuje hlavní výzkumník Aled Roberts z Future Biomanufacturing Research Hub při University of Manchester.