Přichází éra energetických zbraní: Silové pole by se již brzy mohlo stát realitou

Zdá se, že Air Force Research Lab (AFRL) pracuje na tom, aby se silové pole – dobře známé všem fanouškům sci-fi žánru – již brzy stalo realitou. Alespoň podle její nové zprávy o budoucnosti energetických zbraní.

Autoři této zprávy připouštějí, že vývoj silového pole pro účely protiraketové obrany bude vyžadovat podstatný technologický pokrok. Současně se ale domnívají, že pokud jde o praktičnost výše zmíněných zbraní, bylo již dosaženo „bodu zvratu“.

„Koncept zbraně se směrovanou energií vytvářející silové pole může být právě na obzoru,“ píše se v tiskové zprávě zaslané serveru The Drive.

Do roku 2060?

V praxi by se mělo jednat o jakýsi „deštník“ tvořený různými zařízeními (prozatím namontovanými na vozidlech, ale později obíhajícími ve vesmíru), která by likvidovala všechny nepřátelské střely vstupující do chráněné oblasti.

„Můžeme předpovědět, že do roku 2060 se systémy se směrovanou energií stanou efektivnějšími a tato idea silového pole bude zahrnovat také metody pro ničení jiných hrozeb,“ komentoval to Jermey Murray-Krezan z AFRL.

„Nakonec může existovat potenciál pro dosažení předposledního cíle – deštníku proti jaderným či balistickým raketám,“ dodal.

