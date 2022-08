Přichází virus langya. Máme se ho bát?

Nové infekční choroby do globálního světa neodmyslitelně patří. Zdaleka nejde jen o covid nebo v poslední době se šířící opičí neštovice. Jak uvádí Světová zdravotnická organizace, v Africe narostl za poslední desetiletí počet přenosů nemocí ze zvířat na člověka bezmála o dvě třetiny.

O tom, že tento trend rozhodně nepolevuje, svědčí zprávy z Tanzanie, kde se objevilo nové onemocnění, které sdílí příznaky s onemocněním po nákaze viry ebola nebo marburg. Testy na oba viry ale vyšly u tanzanských pacientů negativní. Čtvrtina z nich nemoci podlehla.

Další líhní nových infekčních chorob je jihovýchodní Asie. Autoři nové studie publikované ve vědeckém časopise Nature Communications dokazují, že se v této oblasti ročně nakazí koronaviry od netopýrů desetitisíce lidí. Je zřejmé, že není třeba, aby viry někdo vyráběl ve wuchanském Virologickém institutu, a o epidemie a pandemie stejně nebudeme mít nouzi.

Ostatně dnes už existují celkem přesvědčivé důkazy o tom, že i pandemie covidu se zrodila na wuchanském trhu se zvířaty a to v listopadu až prosinci 2019, když byly do lidské populace vneseny hned dvě varianty viru SARS-CoV-2.

Nemělo by nás proto překvapovat, že se v Číně objevily případy dalších virových nákaz, jež přeskočily z volně žijících zvířat na člověka. Tentokrát se jedná o virus langya označovaný také jako LayV, kterým se v posledních dvou letech prokazatelně nakazilo pětatřicet lidí v čínských provinciích Che-nan a Šan-tung. Virus LayV nově popsal mezinárodní tým vědců v lékařském časopise The New England Journal of Medicine.

O viru LayV se toho zatím mnoho neví. Netušíme ani, zda se šíří z člověka na člověka, nebo zda je pro každou další nákazu nutný kontakt člověka se zvířecím přenašečem choroby. Víme, že patří do příbuzenstva virů hendra a nipah schopných vyvolat vážná onemocnění u lidí.

Nový virus v Číně

Čínští vědci narazili na virus LayV během rutinního sledování u lidí s horečkou, kteří se nedlouho před onemocněním dostali do kontaktu se zvířaty. Jakmile byl virus identifikován, vědci hledali další případy nákazy.

Infekce virem LayV se projevuje většinou mírnými příznaky, jako je horečka, únava, kašel, ztráta chuti k jídlu, bolesti svalů, nevolnost a bolest hlavy. Není jasné, jak dlouho onemocnění trvá. Menšina nemocných měla závažnější komplikace.

Z těch je třeba zmínit zápaly plic a poškození jater a ledvin. Není ale jasné, zda byli pacienti s těmito vážnějšími příznaky hospitalizováni, nebo zda k jejich uzdravení stačilo domácí ošetřování. Také není jasné, zda byly některé případy smrtelné.

Při pátrání po původu viru LayV se zjistil velmi omezený počet případů nákazy domácích zvířat, hlavně psů a koz. Hlavní rezervoár nákazy lidí ale zřejmě představují volně žijící rejsci. Virus LayV byl odhalen tzv. metagenomickou analýzou při které se přečte kompletní genetický materiál z těla pacienta a z něj se pak vyřadí známé sekvence DNA. K těm patří logicky kompletní lidský genom. V tom, co zbyde, vědci pátrají po sekvencích, které by mohly patřit virům.

Titulní ilustrační foto: WWalas, CC BY-SA 3.0