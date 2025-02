Příčinou tragické havárie na jihokorejském letišti Muan byla srážka s kachnami, uvádí předběžná zpráva

Vyšetřovatelé havárie letadla společnosti Jeju Air z konce loňského roku zveřejnili v pondělí 27. ledna předběžnou zprávu. V ní konstatují, že černé skříňky přestaly nahrávat v 8:58:50, tedy více než 4 minuty před nárazem letadla, ke kterému došlo v 9:02:57. V okamžiku přerušení záznamu letělo letadlo rychlostí 161 uzlů (přibližně 298 km/h) ve výšce 498 stop (asi 152 metrů).

Patrně nejzásadnějším zjištěním je potvrzení střetu s ptáky během přiblížení na přistávací dráhu 01. Bezpečnostní kamery zachytily Boeing 737-800 v blízkosti hejna ptáků během nezdařeného přistání (go-around). Při následném ohledání trosek bylo v obou motorech nalezeno peří a krevní stopy, které experti identifikovali jako pozůstatky kachny čírky sibiřské.

Mezinárodní letiště Muan má přitom nejvyšší míru střetů s ptáky ze všech čtrnácti regionálních letišť v Jižní Koreji. Od roku 2019 zde bylo zaznamenáno deset podobných incidentů. I když se absolutní počet střetů může zdát malý, míra 0,09 % zasažených letů je výrazně vyšší než na jiných velkých letištích jako je Gimpo (0,018 %) nebo Jeju (0,013 %).

Hlavním problémem jsou ptáci

Problém spočívá v umístění letiště v blízkosti významných ptačích hnízdišť a krmných území, jako je jezero Yeongsan a pobřežní mokřady. Rozvoj okolní krajiny navíc způsobil, že ptáci mění své obvyklé trasy. Klimatické změny pak vedly k tomu, že se mnoho druhů tažných ptáků stalo stálými obyvateli této oblasti. Podle předpisů měli být na letišti minimálně čtyři pracovníci pro plašení ptáků, ale v den nehody byl ve službě pouze jeden.

Jihokorejský deník Čoson Ilbo informoval, že hodnocení dopadu na životní prostředí doporučovalo instalaci zvukových děl, laserů a výstražných světel na letišti, nicméně jejich nasazení se opozdilo kvůli pracím na prodloužení ranveje, které měly zvětšit její délku z 2800 na 3160 metrů.

Dalším závažným prvkem, který zpečetil osud havarovaného letadla, je betonová konstrukce nacházející se 202 metrů za koncem přistávací a vzletové dráhy. Ta nesla anténní systém pro přistávací navigaci (tzv. lokalizátor) a společně s náspem dosahovala výšky 4 metrů.

Betonová konstrukce zpečetila osud

Z dostupných údajů vyplývá, že lokalizátor byl vyvýšen nad úroveň ranveje kvůli správné funkci, neboť na konci dráhy je svažitý terén. Násep a betonové pilíře existovaly v tomto místě už od otevření letiště, ale v roce 2023 byla konstrukce upravena přidáním betonové desky na její vrchol.

Bezpečnostní konzultant Simon Hatfield otevřeně kritizoval použití náspu pro umístění lokalizátoru do správné výšky. Podle něj by letadlo při přistání na rovném terénu lokalizátorem jednoduše projelo a zastavilo se. Na letištích Gimpo a Inčchon jsou lokalizátory instalovány přímo v úrovni terénu nebo jen mírně nad ním. Navíc jsou zde umístěny na konstrukcích navržených tak, aby se při nárazu rozlomily.

V reakci na tragédii jihokorejské úřady 22. ledna oznámily, že na sedmi korejských letištích nahradí betonové bariéry používané pro navigaci. Po komplexním přezkoumání všech letišť budou také upraveny bezpečnostní zóny. Navrhovaná opatření zahrnují nahrazení betonových základů lehkými konstrukcemi nebo jejich umístění pod zem.

Závěrečná zpráva za 11 měsíců

Na letišti Muan budou zcela odstraněny betonové náspy a lokalizátor bude znovu nainstalován s použitím snadněji rozbitných konstrukcí. Vláda také oznámila, že zpřísní předpisy pro nízkonákladové dopravce a zvýší pokuty pro letecké společnosti, které nesplní zvýšené standardy provozní bezpečnosti.

Vláda zřídila v Sedžongu speciální pracovní skupinu na podporu příbuzných obětí složenou ze zástupců ministerstev dopravy, vnitra a sociálních věcí, provinční vlády Jižní Čolla, metropolitní vlády Kwangdžu, okresu Muan a Korejské letištní korporace. Přihlásilo se více než 5500 dobrovolníků, kteří chtějí pomáhat postiženým rodinám.

Dle pravidel Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) musí vyšetřovatelé vypracovat předběžnou zprávu do 30 dnů od letecké nehody a závěrečnou zprávu by měli zveřejnit do 12 měsíců. Vyšetřování této nejtragičtější letecké nehody v historii Jižní Koreje tak stále probíhá.

Zdroje: předběžná vyšetřovací zpráva, The Aviation Herald, Wikipedia.