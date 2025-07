Přimontovali jsme na 3D tiskárnu Core One jednotku MMU3 a vyrobili barevný obrázek

Na sklonku května Prusa Research představil dvě verze automatického výměníku strun MMU3 i pro svou nejnovější 3D tiskárnu Core One, které se v následujících týdnech konečně dostaly do prodeje.

Čekací lhůty jsou dlouhé – až okolo sedmi týdnů –, já už ale MMU3 měl na své starší mašině MK3.9, a tak jsem objednal pouze konverzní upgrade, abych se mohl čtenářům pochlubit, jak vypadá Core One zase trošku jinak. Dnes se na to podíváme v krátkém videu a vytiskneme si barevný obraz.

Rychlé představení MMU3 pro Core One a tisk barevného „2D“ obrázku:

Poslední svého druhu?

Automatický výměník MMU3 je v současné konstrukci nejspíše poslední svého druhu a v Praze v následujících generacích plánují zcela nový design. Než se tak ale stane, na nejnovějším stroji Core One mají zájemci na výběr z jednodušší verze Lite, která předpokládá demontáž horního krytu tiskárny, a uzavřené verze s novým víkem a mohutným blobem na povrchu.



Upgrade z MMU3 pro MK4 na MMU3 pro Core One se vejde do několika pytlíků. Největším dílem je nový odnímatelný kryt s komorou/blobem pro spojovací PTFE trubičku

Samotný výměník strun je v obou případech přimontovaný u zadního okraje rámu, uzavřená varianta ale navíc nabízí udržování vyšších vnitřních teplot při tisku z náročnějších termoplastů.



Přechod na MMU3 vyžaduje i modifikaci Nextruderu, je totiž třeba vyměnit páčky přítlaku a upravit detekci struny. Do nitra tiskové hlavy by se měl ale podívat každý majitel, ať ví, jak opravdu funguje

Nutno ovšem podotknout, že přestavba mašiny na MMU3 je to vždy něco za něco. Sice budeme moci tisknout barevně, některé speciální termoplasty jsou ale kvůli rozsáhlému systému vodících teflonových trubiček spíše no-go. Platí to zejména o měkkých flexibilních materiálech.

Připravte si místo na stole, nebo vymyslete mod

I když v Prusa Research experimentovali s nejrůznějšími podobami MMU3 pro Core One a k dispozici je i komunitní verze s umístěním cívek přímo na tiskárně po vzoru Bambu Labu, výrobce se nakonec z dobrých důvodů držel při zemi a MMU3 na Core One ve své podstatě funguje a vypadá úplně stejně jako na řadách MK3 a MK4.

To v praxi znamená, že oficiální design předpokládá, že pětici cívek umístíte na stole a na automatický výměník budou napojené skrze tradiční buffer, do kterého se bezpečně vysouvá několik desítek centimetrů struny při změně materiálu.



MMU3 Lite a uzavřená verze pro Core One s konzervativním rozložením cívek na stole

MMU3 na Core One tedy (až na komunitní verzi) zabere poměrně dost místa, což je zásadní nevýhoda současného a dost možná pomalu končícího přístupu. Uvidíme.

Na stranu druhou, historie MMU byla poměrně strastiplná, s předchozími generacemi nejeden tiskař neustále zápasil kvůli zasekávání struny a dalším problémům, takže pokud MMU3 konečně většině uživatelů funguje na první dobrou, není divu, že v Holešovicích zvolili dobře prozkoumaný terén.



Cívky mám na zdi na vlastních držácích, používám proto odlišnou orientaci bufferu a vlastní PTFE trubičky různých délek

A co je nejdůležitější, ve světě Prusa Research může být naprosto vše až po poslední šroubek mod – vlastní úprava, která ladí vašim potřebám, což je nakonec i můj případ. Cívky jsem totiž už při předchozí instalaci MMU3 na MK3.9 přimontoval do vlastních držáků na zdi a u stejného řešení jsem zůstal i na Core One. Jen s odlišnou orientací bufferu proti návodu. Díky tomu jsem na stole ušetřil dobrého půl metru čtverečního a mašina i tak bez problému funguje na první dobrou.

Tiskneme barevný výškový obrázek

Podívejte se na video, ve kterém si vytiskneme barevný výškový obraz, při kterém se střídají barvy v různých výškách. Jednu vrstvu tedy vždy tiskne jen jedna struna. Díky tomu ušetříme hromadu času, změna struny kvůli nutnému čištění trysky v tzv. čistící věži a samotná mechanická změna totiž dohromady zaberou okolo minuty.



Dva miliony polygonů, pět barev, patnáct vrstev s tloušťkou 0,10 mm

To si pak dopředu promyslíte, jestli budete chtít vyrábět figurku, u které na vás bude čekat třeba 100 změn barvy – tedy 100 minut navíc oproti jednobarevné výrobě. Stejnou techniku jsme před lety použili i při výrobě barevné terénní mapy Česka.

K dispozici je hned několik generátorů, které vstupní obrázek třeba v JPEG transformují do 3D modelu STL. K populárním patří třeba placený HueForge.