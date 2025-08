Primordiální černé díry jsou tajemné motory z počátku času. Možná stojí za temnou hmotou a prvními kvasary

Jedním z kandidátů, který by mohl stát za stále neprobádanou temnou hmotu, jsou hypotetické primordiální černé díry. Ani v jejich případě ale doposud nevíme, jestli vůbec kdy existovaly. Je to čirá teorie.

V každém případě mohly vzniknout velmi brzy po Velkém třesku, a to nikoliv zhroucením masivních hvězd, které tehdy ještě neexistovaly, ale v místech s vysokou koncentrací hmoty. Ta pak měla sklon se gravitačně hroutit.

Černé dírky jako iniciátor prvních galaxií a kvasarů

Podle Jeremyho Moulda a Adama Battena z australské Swinburne University mohly primordiální černé díry zároveň sloužit jako zárodky kvasarů a rádiových galaxií. Jejich gravitační síla tehdy mohla přitahovat více a více kosmického plynu a prachu, díky čemuž narostly do velikosti supermasivních černých děr.

Podle obou teoretických fyziků se pak tato tělesa stala „motorem“ kvasarů – nesmírně zářivých galaktických jader mladých galaxií, které zuřivě polykaly hmotu ze svého okolí.



Životní dráha primordiálních černých děr

Mould a Batten zároveň upozorňují, že může existovat souvislost mezi kvasary a rádiovými galaxiemi; tedy galaxiemi se silnými výtrysky rádiového záření. Podle nich by se kvasary zrozené z primordiálních černých děr – poté, co spotřebují veškerou hmotu ve svém okolí – mohly změnit právě na rádiové galaxie. Jejich „životnost“ by pak byla oproti kvasarům asi desetinásobná.

Více napoví pozorování Webbova dalekohledu

Tato teorie je v souladu s dosavadními pozorováními kvasarů a rádiových galaxií. Pokud kvasary vznikly z primordiálních černých děr, mohlo by to vést k pochopení jejich jasnosti, která v průběhu času kolísá. Ještě zajímavější ale je, že nabízí předpovědi, které bude možné v dohledné době ověřit pozorováním.

Webbův dalekohled by měl být schopen získat informace o kvasarech ve velmi mladém vesmíru, vzdálenějších, než jsme kdy pozorovali. Pak by mělo vyjít najevo, zda velmi mladé kvasary odpovídají teorii o primordiálních černých dírách jako zárodcích kvasarů brzy po Velkém třesku.