Připravme se na epidemii cukrovky. Do roku 2050 mají diabetem trpět 1,3 miliardy lidí

Podle nejnovějších prognóz by se počet případů cukrovky na celém světě mohl do roku 2050 více než zdvojnásobit na ohromujících 1,3 miliardy lidí. Jedním z důvodů je nárůst obezity a nezdravý životní styl, který má dopad na muže, ženy i děti všech věkových kategorií ve všech zemích po celém světě.

Selhání schopnosti těla udržovat hladinu cukru v krvi v příslušných mezích může mít katastrofální následky. Tato metabolická porucha ztrojnásobuje riziko srdečního infarktu a u nemocných je dvacetkrát vyšší pravděpodobnost amputace nohy. Mezi další možné komplikace patří mrtvice, selhání ledvin, slepota, poškození nervů a komplikace během těhotenství.

Epidemie cukrovky

„Rychlé tempo, jakým přibývá počet diabetiků, je nejen alarmující, ale také představuje velkou výzvu pro všechny zdravotnické systémy na světě, zejména vzhledem k tomu, že toto onemocnění také zvyšuje riziko ischemické choroby srdeční a mozkové mrtvice,“ říká hlavní autorka Liane Ong, která působí jako vedoucí vědecká pracovnice Institutu pro měření a hodnocení zdraví (IHME) na Lékařské fakultě Washingtonské univerzity.

V současné době trpí cukrovkou více než půl miliardy lidí, přičemž téměř u všech (konkrétně u 96 %) je diagnostikována cukrovka druhého typu, která souvisí s obezitou. Toto číslo znamená pětinásobný nárůst proti roku 1980, kdy s tímto onemocněním žilo po celém světě přibližně 108 milionů lidí. Cukrovka se za tu dobu stala jednou z deseti nejčastějších příčin úmrtí.

Za hlavní rizikový faktor je považováno vysoké BMI (index tělesné hmotnosti), které je příčinou více než poloviny (52 %) úmrtí a zdravotních postižení souvisejících s cukrovkou. K dalším významným rizikovým faktorům patří špatná strava, rizika spojená s životním prostředím a prací, kouření, nízká fyzická aktivita a užívání alkoholu. Kromě toho mohou toto onemocnění vyvolat jemné částice ze znečištěného ovzduší, které se dostávají do krevního oběhu.

„Ačkoli se široká veřejnost může domnívat, že cukrovka druhého typu je jednoduše spojena s obezitou, nedostatkem pohybu a špatnou stravou, prevence a kontrola diabetu je poměrně složitá kvůli řadě faktorů. Patří mezi ně genetika a také logistické, sociální a finanční překážky v rámci strukturálního systému, zejména v zemích s nízkými a středními příjmy,“ pokračuje doktorka Ong v prohlášení pro média.

Každý třetí člověk má nadváhu

S celosvětovým nárůstem obezity, kdy má každý třetí člověk nadváhu, roste i výskyt cukrovky. Studie Global Burden of Disease zjistila, že výskyt cukrovky přesahuje šest procent. Údaje ze studie, která zahrnuje 204 zemí a území podle věku a pohlaví od roku 1990 do roku 2021, umožnily mezinárodnímu týmu vypočítat počet nemocných až do roku 2050.

Zvláště ohroženi jsou jedinci starší 65 let, u nichž se toto onemocnění objevuje u více než jednoho z pěti v každém regionu. U osob ve věku 75 až 79 let se tento podíl zvyšuje na téměř čtvrtinu. „Někteří lidé se možná soustředí na jeden nebo několik rizikových faktorů, ale takový přístup nebere v úvahu podmínky, ve kterých se lidé rodí a žijí a které vytvářejí rozdíly po celém světě,“ podotýká druhá autorka studie Lauryn Stafford.

Ve Spojených státech trpí cukrovkou více než 37 milionů lidí, přičemž více než 90 % případů tvoří druhý typ. Mnohé studie ukazují, že obezita zvyšuje riziko onemocnění cukrovkou až šestinásobně. Očekává se, že růst počtu nemocných bude obzvláště vysoký v některých částech Afriky a na Blízkém východě, ale k výraznému nárůstu by mohlo dojít v desítkách zemí.