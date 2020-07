Připravovaný britský stíhač Tempest by mohl být poháněn hybridním elektrickým či kompletně elektrickým systémem

Společnost BAE Systems připravuje pro britskou Royal Air Force pokročilý stíhací letoun, který nese označení Tempest. Do služby by měl vstoupit v roce 2035 a nahradit letouny Eurofighter Typhoon britského a rovněž italského vojenského letectva. Britská vláda by přitom měla do roku 2025 v tomto projektu utratit 2 miliardy liber.

Právě BAE Systems se nedávno nechali slyšet, že Tempest by mohl být poháněn hybridním elektrickým anebo kompletně elektrickým systémem. Takový systém by měl některé nepopiratelné výhody. Například by byl šetrnější vůči životnímu prostředí. Zároveň ale panují obavy, že takový pohon nebude v roce 2035, kdy ho Tempest bude potřebovat, k dispozici.

Představitelé BAE Systems uvádějí, že v tomto směru zvažují všechny možnosti. Nedávno nakoupili společnost Williams Advanced Engineering, která se specializuje na baterie pro elektrické závodní automobily. Společnost by měla přinést zkušenosti v technologiích s bateriemi, včetně jejich chlazení během intenzivního provozu.

Pokud se BAE Systems a jejich partnerům povede dotáhnout projekt stíhače Tempest do zdárného konce, tak půjde o první britskou stíhačku po dlouhých desetiletích. Rovněž by mělo jít o jeden z prvních bojových letounů, které se řadí do šesté generace.

Umělá inteligence i laserové zbraně

Tempest by měl být masivním stíhačem se dvěma motory, který bude mít k dispozici helmu s funkcí virtuálního kokpitu, umělou inteligenci, a v neposlední řadě laserové zbraně.

Název letounu „Tempest“ se drží britské tradice pojmenovávat stíhací letouny podle extrémního počasí. Tempest v tom následuje své předchůdce, jako byli Hawker Hurricane, English Electric Lightning, Panavia Tornado, a Eurofighter Typhoon.

Podle komentátorů nicméně není příliš reálné, že by se Tempest stal letounem s kompletně elektrickým pohonem. Elektrické motory jsou ještě v plenkách a je jasné, že dokud baterie neposkytnou větší výkon nežli klasické palivo o stejné hmotnosti, tak se nic moc nezmění.

Podstatným problémem je i to, elektrický letoun není za současného stavu technologií možné doplňovat energií tankováním ve vzduchu, kdykoliv je to nutné.