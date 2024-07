Příští let Starshipu bude na hraně fyziky. První stupeň chytne rameno. A z dalšího letu teprve všem spadne brada

SpaceX se na síti X pochlubilo novým sestřihem z úspěšného čtvrtého integrovaného testu rakety Starship (Flight 4). To zdaleka nejdůležitější se ale skrývá až na samotném konci videa.

Divák uvidí obří zachytávací rampu Mechazilla s všeříkajícím dovětkem „Next up“ a následně animaci blížícího se prvního stupně Starship Super Heavy.

Mechazillu jsme zatím viděli v akci jen v animacích, úspěšné přistání Super Heavy na pevné zemi je nicméně klíčová zkouška pro další integrovaný let – Flight 5. A přestože mnozí původně čekali, že bude Super Heavy přistávat podobně jako konfekční falcony na betonové ploše, SpaceX si nakonec troufne na rampu.



Flight 5 slibuje později během roku ještě větší podívanou než v červnu

Jen připomenu, že zkraje června první stupeň Super Heavy naprosto lehce a příkladně přistál na vodní hladině a chvíli se dokonce vznášel ve vlnách, než se překlopil, takže by jistě dokázal dosednout i na beton. Ale přímo na rampu? To bude vyžadovat ohromnou a doposud nevídanou přesnost.

Aktuálně platí, že by měl pátý integrovaný letový test proběhnout nejspíše někdy během letošního srpna.

SpaceX musí přidat, protože jej tlačí NASA

Spěch je docela na místě, kosmický startup Elona Muska má totiž poměrně hraniční časový harmonogram. Funkční loď Starship je základem pro její speciální lunární verzi Starship HLS (Human Landing System), kterou si u něj objednala NASA.



Starship HLS v představách grafiků z NASA

Starship HLS je klíčovou součástí misí Artemis k Měsíci. Zatímco raketa SLS vynese na oběžnou dráhu loď Orion, obrovský Starship se postará o dopravu potřebného paliva a zároveň přistávací lunární modul. Orion tedy dopraví posádku k Měsíce, kde si lidé přesednou do HLS, ta přistane na povrchu a zase se vrátí.

Příští rok (snad) vzlétnou dva starshipy naráz

Aby to celé fungovalo, SpaceX má příští rok velmi důležitý úkol, který bude součástí některého z dalších integrovaných letů – mnozí jistě doufají, že už toho šestého.

Z kosmodromu během něho vzlétnou hned dvě rakety Starship, setkají se na oběžné dráze a přečerpají si palivo – raketa totiž bude v programu Artemis sloužit jako kosmický tanker.



Orion dopraví k Měsíci posádku, starshipy palivo na oběžno udráhu a k Měsíci lunární přistávací verzi HLS

Přečerpávání paliva si Starship vyzkoušel už letos na jaře během třetího integrovaného letového testu, zatím ale jen ve své interní simulaci, ve které přenášel palivo z jedné vnitřní nádrže do druhé.

V let člověka na Měsíc v roce 2026 věří jen málokdo

Let dvou obrovských starshipů bude ohromná podívaná, už včera ale bylo pozdě a málokdo dnes věří, že by se snad mise Artemis 3 s lidskou posádkou k Měsíci uskutečnila už za dva roky (2026). K tomu datu by totiž musel mít za sebou Starship všechny vývojové fáze, musel by být hotový Starship HLS a zároveň odzkoušený Orion.

Ten zatím letěl k Měsíci bez posádky v rámci mise Artemis 1 (2022) a podruhé a už s lidmi (byť bez přistání) to má v plánu během mise Artemis 2, která by se měla uskutečnit nejdříve na podzim příštího roku.

I toto datum je ale velmi odvážné a věří mu jen optimisté. V každém případě, pokud se má člověk vrátit k Měsíci ještě v tomto desetiletí, při vývoji Starshipu už nesmí nastat žádné vážné zpoždění a průšvih.