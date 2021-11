Příští týden odstartuje „mise Armageddon“ – SpaceX vynese sondu, která má vychýlit asteroid

Dokážeme pohnout asteroidem potenciálně ohrožujícím naši planetu? Na tuto otázku má odpovědět mise Double Asteroid Redirection Test (DART) připravovaná americkým Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA). Startovací okno začíná ve středu 24. listopadu 2021.

Úkolem mise bude otestovat technologii planetární obrany, jež má zabránit srážce Země s nebezpečným asteroidem. Půjde o historicky první pokus, jehož cílem je ovlivnění pohybu vesmírného tělesa nárazem ve vysoké rychlosti. V tomto případě je vhodné podotknout, že cílový „dvojasteroid“ Didymos ve skutečnosti nepředstavuje pro naši planetu žádnou hrozbu.

Skoro jako v Armageddonu

Soustava dvou asteroidů je ideálním testovacím polem pro zjištění, zda je záměrný náraz kosmické sondy účinným způsobem, jak změnit jeho dráhu. Na testování je zatím poměrně dost času – v příštích sto letech nemá žádný známý asteroid větší než 140 metrů významnou šanci zasáhnout Zemi.

Cílový objekt se skládá ze dvou částí – zatímco primární těleso má průměr přibližně 780 metrů, sekundární těleso (neboli „měsíček“) je velké asi 160 metrů – to je typická velikost asteroidu, který by mohl s největší pravděpodobností představovat významnou hrozbu. Didymos je intenzivně pozorován pomocí pozemských dalekohledů, aby bylo možné přesně změřit jeho vlastnosti ještě před příletem sondy.

Sonda dosáhne vychýlení tak, že úmyslně narazí do menšího tělesa rychlostí přibližně 6,6 km/s – tj. cca 23760 km/h. S navigací jí pomůže nejen palubní kamera pojmenovaná DRACO, ale i sofistikovaný autonomní navigační software.

Srážka by měla změnit rychlost měsíčku na jeho oběžné dráze kolem většího tělesa jen o zlomek procenta, ale i to by mělo stačit ke změně jeho oběžné doby o několik minut – dostatečně na to, aby mohla být pozorována a měřena pomocí dalekohledů na Zemi.

Demonstrace nového iontového pohonu

Jednou ze zajímavostí tohoto projektu je iontový pohonný systém sondy, jež bude využívat rozbalovací solární panely ROSA (Roll Out Solar Arrays), poskytující solární energii potřebnou pro elektrický pohon. Kosmická loď bude demonstrovat solární elektrický pohonný systém NASA Evolutionary Xenon Thruster – Commercial (NEXT-C).

NEXT-C je systém nové generace založený původně na pohonném systému kosmické lodi Dawn. Byl vyvinut v Glennově výzkumném středisku NASA v Clevelandu ve státě Ohio. Využitím elektrického pohonu by sonda DART mohla těžit z významné flexibility časového plánu mise a zároveň prezentovat novou generaci technologie iontových motorů s možným využitím pro potenciální budoucí mise NASA.

Startovací okno kosmické sondy DART začíná ve středu 24. listopadu 2021 – předběžně je start naplánován na 6:20 UTC (tj. 7:20 našeho středoevropského času). NASA již na svém YouTube kanále láká ke sledování přímého přenosu.

Sonda odstartuje na palubě rakety Falcon 9 společnosti SpaceX z Vandenbergovy letecké základny v Kalifornii. Po oddělení od nosné rakety se koncem září 2022 přiblíží k Didymosu, který se tou dobou bude nacházet ve vzdálenosti 11 milionů kilometrů od Země. Relativně malá vzdálenost umožní pozorování celé akce pozemními teleskopy a planetárními radary, které změří změnu hybnosti přenášenou na měsíční těleso.