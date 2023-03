Přítomnost super-Země mezi Marsem a Jupiterem by způsobila katastrofu

Mezi Marsem a Jupiterem se rozkládá prostor dostatečně velký na to, aby se v něm se lehce mohl nacházet minimálně jeden další svět – ale není tomu tak. A jak ukazuje nová studie, možná i právě díky tomu může existovat pozemský život.

„Planetární vědci si často přejí, aby mezi těmito dvěma planetami něco bylo. Působí to jako promarněná příležitost,“ uvedl v tiskové zprávě astrofyzik Stephen Kane z University of California

„V jiných hvězdných systémech je v této mezeře mnoho masivních planet. Říkáme jim super-Země,“ dodal.

Co ukázaly simulace?

Kane a jeho spolupracovníci se pomocí dynamických počítačových simulací rozhodli tento nevyužitý prostor zaplnit hypotetickými super-Zeměmi různých typů, aby zjistili, jak to ovlivní jiné planety.

Ukázalo se, že pouhá jedna super-Země by způsobila katastrofu. „Pošťouchla“ by totiž Jupitera, který má hmotnost přibližně jedné tisíciny Slunce, takže jeho gravitační vliv je obrovský. Země, Merkur a Venuše by v důsledku toho byly doslova katapultovány ze svých současných orbit mimo Sluneční soustavu a stejný osud by mohl potkat i Uran a Neptun.

Je asi jasné, že něco takového by pro život na naši planetě mělo zničující důsledky. Ale drastický dopad by podle odborníků mohlo mít dokonce i to, kdyby taková hypotetická super-Země naši oběžnou dráhu ovlivnila jen nepatrně.