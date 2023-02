Proč a jak se odmrazují letadla na Letišti Václava Havla. Díky SlowTV se můžete dívat online

Populární SlowTV přidává další 24/7 videostream z pražského Letiště Václava Havla Praha – tentokrát se kamera zaměřuje na dvě odmrazovací stání: na záběru vpravo je Deicing Area 2, vlevo DA3. Stanoviště DA2 provozuje společnost Menzies Aviations, která je partnerem streamu a kameru umístila na střeše své budovy. Na stanovišti DA3 odmrazuje firma Czech Airlines Handling.

Více o procesu odmrazování letadel nám řekl František Povýšil, Station De-Icing Coordinator Menzies Aviations: „Odmrazování se provádí vždy, kdy je na kritických plochách letadla přítomna námraza nebo jiná kontaminace. Toto se nejčastěji děje při teplotách 0 °C až -5 °C, záleží i na vzdušné vlhkosti. Při opravdu nízkých teplotách se paradoxně (díky nízké vlhkosti) vzduch až tolik nesráží, a tedy se letadlo neodmrazuje. Naopak se výjimečně může stát, že je letadlo odmrazováno i při teplotách nad 10 °C, klidně až i při 16 °C. To je způsobeno podchlazeným palivem v křídlech letadla.“

Stream najdete na YouTube (možno přetáčet do minulosti), jako ochutnávku pro vás máme sestřih zajímavých záběrů:

Kontrola přítomnosti námrazy je jedna z řady předletových kontrol. Probíhá vizuálně, při předpokladu na výskyt čistého ledu lze provést kontrolu i dotykem holé ruky. Odmrazuje se námraza, případně jiná kontaminace (led, sníh...) primárně z křídel a ocasních ploch, ale po delším sněžení i z trupu letadla.

Jaký je důvod odmrazování? „Námraza na křídlech ovlivňuje aerodynamické vlastnosti a může vést ke snížení nebo dokonce ztrátě vztlaku. Led a sníh také může omezit funkci ovládacích prvků letadla – klapek, výškových a směrových kormidel,“ vysvětluje Povýšil.

Používají se čtyři typy odmrazovacích kapalin, každá z nich má odlišné vlastnosti a pro snazší rozeznávání i odlišné barvy:

Type I – oranžová

Type II – bezbarvá nebo slámová barva

Type III – sytě žlutá

Type IV – zelená

Menzies Aviation v Praze používá pro odmrazení pouze kapalinu Typu II, což je kapalina určená pro odstranění námrazy a ochranu proti další kontaminaci (tzv. De/Anti-icing fluid). Jedná se o nenewtonskou, pseudoplastickou kapalinu s obsahem glykolu. Obsahuje polymerní zahušťovadlo, které zabraňuje okamžitému stékání z povrchu letadla. Kapalina tak zůstává na místě, dokud letadlo nedosáhne rychlosti přibližně 100 uzlů, kdy se viskozita vlivem smykového napětí rozpadne a kapalina z povrchu křídla odteče.

Kapalina se aplikuje smíchaná s horkou vodou v takovém poměru, aby směs měla nejméně 60°C. To zaručí, že dojde k rozpuštění a odstranění námrazy, ledu nebo sněhu z ošetřovaného povrchu. Aplikaci provádí speciální odmrazovací vozidlo od dánské firmy Vestergaard. Kabinu operátora lze zvednout až do výšky 11 metrů, trysku lze vysunout až do výšky 21 metrů.

Odmrazení jednoho letadla (velikosti B737 nebo A320) za normálních podmínek trvá asi 5 minut. Kapalina chrání letadlo před dalším namrzáním omezenou dobu – pokud jde pouze o mráz, je to až několik hodin. Pokud se přidají srážky a kapalinu dále ředí, klesá doba ochrany třeba až na deset minut. Do té doby musí posádka zahájit vzlet – pokud se tak nestane, musí se letadlo ošetřit znovu.