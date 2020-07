Proč jedni psychopati sedí ve vězení a druzí na významných postech?

Před pár lety vzbudila velkou pozornost studie psychologů Nathana Brookse a Katariny Fritzonové z Bond University, podle které je každý pátý manažer ve vysokém postavení psychopat.

Brooks a Fritzonová srovnávali toto procento s běžnou populací, kde se vyskytují psychopati s četností 1 až 4 ku 100, a s populací, která je ve vězení, kde je podíl psychopatů zhruba stejný jako mezi vysokými manažery. Studie publikovaná v Crime Psychology Review byla později autory a jejich zaměstnavatelem stažena, ale na faktu, že někteří psychopati jsou velice úspěšní, to nic nezměnilo.

Přímo učebnicovým příkladem úspěšného psychopata byl Forest Yeo-Thomas (1902-1964). Ten se v šestnácti letech na základě falešných údajů o svém stáří dostal do americké armády a v první světové válce působil jako špión ve službách Polska proti Rusku. V roce 1920 byl zajat Rusy, ale jisté popravě unikl poté, co svého strážce zardousil holýma rukama a následně uprchl do Francie.

Za druhé světové války nastoupil Yeo-Thomas dobrovolně k letectvu, ale byl vyřazen pro vysoký věk. Hledal tedy jiné uplatnění v armádě a brzy ho našel. Protože mluvil plynně francouzsky, byl shozen na Francií s úkolem kontaktovat místní odboj. Yeo-Thomas úkol bezezbytku splnil a po návratu do Londýna přesvědčil Churchilla, že francouzské hnutí odporu je skutečně významné a zaslouží si od Anglie všestrannou podporu.

Při třetí misi do Francie opustilo Yeo-Thomase štěstí. Při šesti různých příležitostech unikl zatčení díky mistrným převlekům a dokonale falšovaným dokumentům, které mu dovolovaly vystupovat v roli sympatizanta s fašisty. Několikrát vyvázl z kritických situací i za cenu hazardérských kousků. Jednou vyskočil z jedoucího rychlíku, jindy si vyměnil místo v rakvi s mrtvolou a nechal se odvézt pohřebním vozem.

Nakonec byl zrazen a padl do německého zajetí. Gestapo ho opakovaně vyslýchalo těmi netvrdšími metodami. Dostával elektrické šoky do genitálií, spoutaného na nohou i na rukou ho na dlouho ponořili ho do ledové vody. Němcům nic neprozradil.

Po neúspěšných výsleších, během nichž trval na tom, že jen sestřelený britský pilot, byl transportován do Buchenwaldu. Opakovaně se pokoušel prchnout. Po jednom neúspěšném útěku byl převezen do tábora u Marienburgu, odkud byl transportován v dubnu 1945 vlakem na území Československa. Z transportu uprchl, ale byl dopaden ani ne 800 metrů od postupujících amerických jednotek. Jen o pár dní později svůj útěk zopakoval a tentokrát úspěšně.



Bruno Larat a Forest Yeo-Thomas (napravo)

V rozporu se zásadami práce tajné služby s sebou Yeo-Thomas všude nosil nabitou zbraň. Byl ženatý, ale to mu nebránilo v dlouhé plejádě milostných avantýr. Dnes znají Foresta Yeo-Thomase i ti, kteří jeho jméno nikdy neslyšeli. Muž působící pod krycími jmény „Bílý králík“, „Mořský koník“ nebo „Sheley“ inspiroval britského spisovatele Iana Fleminga k vytvoření postavy agenta „s povolením zabíjet“ Jamese Bonda.

Řada vědců považuje Yeo-Thomase za tzv. úspěšného psychopata. Někdy se tento typ osobnosti označuje také jako adaptivní nebo subklinický psychopat. Jde o jednotlivce, kteří vykazují základní rysy psychopatické osobnosti (psychopatie), ale to jim není na překážku. Naopak, zdá se, že právě díky těmto vlastnostem dosahují úspěchu.

Psychologové toho vědí nejvíce o „neúspěšných“ psychopatech zavřených ve vězení. Pro měření psychopatie vyvinul kanadský psycholog David Hare test, na kterém lze získat „body“ od nuly do čtyřiceti. Asi každý člověk, pokud není světec, nějaké ty „bodíky“ nasbírá. Za psychopaty však Hare považuje jen ty, kteří jich získají víc než třicet. Někteří psychologové jsou přesvědčeni, že hranice pro psychopatii leží níže – na pětadvaceti bodech.

V poslední době ale věnují psychologové velkou pozornost také možnosti, že mnoho psychopatických jedinců prosperuje v každodenním životě a někteří pronikají na vysoké posty ve vybraných profesích. David Hare došel dokonce k závěru, že „uvěznění psychopati představují pouze špičku velmi velkého ledovce“. Je tedy elita společnosti „promořena“ psychopaty?

Psychologové se neshodnou ani na tom, jak definovat „úspěch“. Někteří zdůrazňují krátkodobý úspěch, zatímco jiní kladou důraz na dlouhodobé úspěchy. Pro některé experty je úspěšný takový psychopat, který dosáhl osobní slávy a získal velké jmění.

Pro další je ale klíčové takové chování úspěšných psychopatů, které přináší prospěch společnosti. Yeo-Thomas byl jistě „nestandardní osobnost“, ale jeho zásluhy v boji proti fašismu jsou neoddiskutovatelné, O tom svědčí výmluvně četná britská i francouzská vyznamenání včetně anglického „Jiřího kříže a francouzského Řádu čestné legie.

