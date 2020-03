Proč lidé vykupují toaletní papír: důvod není praktický, ale psychologický

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru dochází k tomu, že si lidé nakupují zásoby. To je přirozená věc, která má ohledně jídla a desinfekčních prostředků celkem logické opodstatnění. Ale proč z obchodů mizí i toaletní papír? To už moc smysl nedává.

Ačkoli jsme opakovaně ujišťováni, že se distribuce a prodej potravin nezastaví, dá se „křečkování“ pochopit. Lidé třeba jen nechtějí tak často chodit za aktuální situace na nákupy nebo být v kontaktu s doručovacími kurýry. A tak si nakoupí zásoby na několik týdnů dopředu. Trvanlivé potraviny, obzvlášť takové, které lze snadno připravit, tedy mizí z regálů v těchto časech rychleji a není se čemu divit.

Stejně tak nepřekvapí zvýšený zájem o dezinfekční prostředky, respirátory a roušky. Zatímco u potravin se spotřeba pouze odsunula (lidé toho víc nesní, jen nakupují více v předstihu), v případě těchto produktů se spotřeba rapidně zvyšuje a nedostatek v obchodech je logickým vyústěním.

Levný, velký, nenahraditelný

Ale proč mizí i ten toaletní papír? Koronavir není provázen průjmy, takže vyšší spotřeba není odůvodněná. Z hlediska vytváření zásob je to přitom komodita, která i v poměrně skromné zásobě vydrží týdny. I kdyby došla, nepředstavuje to v řadě domácností žádný problém - kde je záchod umístěn v koupelně, tam se dá řešit očista vodou ve stylu bidetu za pomoci sprchy. Přesto toaletní papír mizí z obchodů a leckdo si jej nakupuje v obrovském množství do zásoby.

Tato problematika zaujala i některé psychology, kteří přišli se zajímavým vysvětlením. Setkává se tu totiž několik psychologických jevů:

Toaletní papír je věc denní potřeby, podvědomě se jí proto chceme v případě krize zásobit.

Je to věc levná, tak nám cena nebrání nakoupit papíru více, než skutečně potřebujeme.

Je to objemné zboží, takže se regály v obchodech už jen při mírně zvýšené poptávce velmi rychle vyprázdní. To způsobuje dojem velmi žádaného a přitom nedostatkového zboží.

Působí, že je nenahraditelný. Když v obchodě chybí nějaká potravina, zpravidla vás hned napadne několik alternativ, co koupit jiného. Výběr ohledně jídla je přirozeně pestrý. Toaletní papír sice principiálně mohou nahradit kuchyňské utěrky či papírové kapesníky, ale to už je nouzová náhrada té jediné správné věci, kterou jste zvyklí k danému účelu používat.

Pokud tedy nepropukne epidemie provázená průjmy, není důvod k abnormálnímu zásobení toaletním papírem. Jedna role v běžné rodině vystačí až na několik dní a při nákupu dvou velkých balení po osmi rolích máte celkem s jistotou vystaráno na měsíc dopředu. Další nákup lze tedy uskutečnit s nákupem potravin, které budete muset dokupovat bezesporu dříve.