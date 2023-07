Proč někteří lidé prodělali covid-19 bez příznaků? Ochránila je genetická mutace, zjistili vědci

Zatímco některé lidi poslalo onemocnění covid-19 na jednotku intenzivní péče, jiní ho prodělali naprosto bez jakýchkoli příznaků. Vědci se zabývali otázkou, jak je to možné. Nová studie ukazuje, že ti, kteří měli štěstí na asymptomatický průběh, mohou za svou ochranu poděkovat genetické mutaci. O výsledcích vědeckého bádání informuje web StudyFinds.

Publikované výsledky jsou prvním důkazem o tom, že geny ovlivňují absenci příznaků. Autoři studie se zaměřili na genetický marker zvaný leukocytární antigen (HLA), který signalizuje imunitnímu systému, když je napaden. Zjednodušeně řečeno se jedná o bílkoviny na povrchu buněk, které pomáhají imunitnímu systému rozlišovat vlastní a cizí buňky.

Klíč se skrývá v genetické mutaci

Vědci odhalili, že mnoho bezpříznakových jedinců je nositeli specifické mutace leukocytárního antigenu, označované jako HLA-B*15:01. Právě ta napomáhá T-lymfocytům (druh bílých krvinek ze skupiny lymfocytů) zabíjejícím viry v rozpoznávání a boji proti viru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění covid-19.

Kalifornská univerzita v San Francisku navrhuje, aby vakcíny byly upraveny tak, aby zohledňovaly vliv genetické mutace HLA-B*15:01. Zdůrazňuje, že mutace umožňuje imunitnímu systému některých jedinců včas odhalit koronavirus a reagovat na něj, i když se s ním nikdy předtím nesetkali.

Podle odhadů se tato relativně běžná mutace vyskytuje přibližně u jedné desetiny populace. Dle dosavadních poznatků sice nezabraňuje viru v infikování buněk, ale účinně brání symptomatickému průběhu onemocnění, včetně příznaků, jako je rýma nebo mírná bolest v krku.

„Pokud máte armádu, která je schopna včas rozpoznat nepřítele, je to obrovská výhoda,“ říká v univerzitním prohlášení neuroložka, epidemioložka a profesorka Jill Hollenbach. „Je to jako mít vojáky, kteří jsou připraveni na bitvu a už vědí, na co se mají dívat a kde jsou ti špatní.“

Výzkum potvrdil silnou korelaci

Už před touto studií měli vědci podezření, že leukocytární antigen hraje roli při určování přítomnosti nebo nepřítomnosti příznaků. Tým z Kalifornské univerzity v San Francisku proto analyzoval národní registr obsahující údaje o HLA, které byly původně shromážděny pro porovnávání dárců a příjemců kostní dřeně. Pomocí mobilní aplikace COVID-19 Citizen Science Study získali téměř 30 000 účastníků, které sledovali po celý první rok pandemie.

Následně identifikovali 1 428 neočkovaných lékařů, kteří byli pozitivně testováni na covid-19 v období od února 2020 do dubna 2021, tedy před všeobecnou dostupností vakcín. Z této skupiny zůstalo 136 osob bez příznaků po dobu nejméně dvou týdnů před a po pozitivním testu. Mutace HLA-B*15:01 byla jedinou variantou leukocytárního antigenu, která prokázala silnou korelaci s případy bez příznaků.

Vědci z La Trobe University v Austrálii, kteří na výzkumu spolupracovali, jsou přesvědčeni, že studium imunitní odpovědi u těchto osob by mohlo vést k novým metodám podpory imunitní ochrany proti viru SARS-CoV-2. Později by pak mohlo být základem pro vývoj budoucích vakcín nebo léků. Výsledky bádání byly publikovány tento týden v odborném časopise Nature