Proč politici a ekologové potřebují slona pralesního. Hraje důležitou roli při zachycování CO₂

Kriticky ohrožení sloni pralesní jsou ve skutečnosti zdatnými zachránci planety

Ve vlhkých pralesích západní Afriky žijí ve skrytu pozoruhodní sloni pralesní (Loxodonta cyclotis). Dlouho byli považováni za poddruh slonů afrických, ale analýzy DNA potvrdily, že jde o jiný druh, který se začal odděleně vyvíjet již před 2,6 miliony let. Dnes se tyto dva druhy slonů navzájem nekříží.

Sloni pralesní jsou kriticky ohrožení. V tropické Africe čelí intenzivnímu pytláctví, válečným konfliktům i ztrátám vhodného prostředí. V současné době jich zbývá několik desítek tisíc. Podle nové studie, kterou zveřejnil vědecký časopis PNAS, jsou sloni pralesní nejen cenným druhem sami o sobě, ale také hrají významnou roli v globálním cyklu uhlíku.

Jde o to, že sloni pralesní „ředí“ porost deštného pralesa tím, že intenzivně požírají rychle rostoucí dřeviny. Tyto stromy přitom kvůli svému rychlému růstu pojmou méně uhlíku z atmosféry. Sloni jsou zdatní jedlíci a tím, že na řadě míst likvidují rychle rostoucí stromy, vytvářejí příznivé podmínky pro pomaleji rostoucí dřeviny, které „vysávají“ z atmosféry více uhlíku.



Oproti slonům africkým jsou sloni pralesní výrazně menší a lehčí, téměř dvojnásobně. Také jsou tmavší a chlupatější.

Jak uvádí Stephen Blake z Saint Louis University, který vedl výzkumný tým, pokud bychom přišli o slony pralesní, byla by to rána pod pás našemu úsilí v boji s oteplováním planety. Vyjádřeno čísly, pralesy západní Afriky (druhý největší les na planetě) by bez slonů pralesních přišly o téměř 10 procent kapacity pro ukládání uhlíku. Výsledkem by bylo další zrychlení globálního oteplování.

Blake a jeho spolupracovníci zdůrazňují, že by význam slonů pralesních pro globální cyklus uhlíku a tím pádem i pro klima planety měli brát v úvahu politici i odborníci, kteří se zabývají ochranou přírody. Sloni pralesní jsou podle nich příliš důležití na to, abychom je přehlíželi jako nějakou kuriozitu v pralese.

Badatelé k těmto závěrům dospěli analýzou téměř 200 tisíc údajů o stravě slonů pralesních, které zahrnují více než 800 druhů pralesních rostlin. Z těchto analýz vyplynulo, že sloni pralesní dávají přednost listům, větvím a kmenům dřevin s nízkým obsahem uhlíku, a to především kvůli jejich nutriční hodnotě. Jsou totiž pro slony lépe stravitelné a podle všeho i chutnější.

Za zmínku stojí, že v případě plodů dřevin je situace opačná. Sloni totiž dávají přednost plodům dřevin s vyšším obsahem uhlíku, protože tyto plody bývají větší a chutnější. To ale také znamená, že sloni podporují šíření těchto dřevin, které k tomu bývají přizpůsobené, například tím, že jejich semena přežijí průchod sloním trávicím traktem. Ve výsledku tedy opět podporují kapacitu pralesa pro ukládání uhlíku.

Zdroj: Saint Louis University