Proč používat nabíječky k nabíjení, když na nich můžete hrát Doom. Třeba na tomto 250W speciálu od Ankeru

Jistě, najdou se mezi námi tací, kteří utratí 260 eur za 250W zdroj Anker Prime Charger jen proto, aby s jeho pomocí poháněli svoje náročné USB-C hračky, ale proboha, koho zajímají nějaké watty, když čelo krabičky vyplňuje 2,26“ barevný displej!
Doom na USB-C zdroji od Ankeru:
Pod kapotou se navíc skrývá výkonný armový SoC Synwit SWM34S (Cortex-M33, 150 MHz) z Činy vyzbrojený v této kategorii spotřebičů nesmyslně vysokou externí 8MB RAM a 16MB flash, které si zaslouží zatížit i něčím praktičtějším než jen zobrazováním údajů o tom, kolik šťávy zrovna odebírá váš laptop.
Nabušený SoC si o Doom doslova říkal
Pak už potřebujete po ruce pouze Aarona Christophela, v komunitě dobře známého HW hackera pod přezdívkou atc1441, no a po pár týdnech hrátek je na světě další bizarní věc, na které jede Doom. Aaron se výsledkem pochlubil na svém YouTube a slibuje, že i na displeji s rozlišením 480×200 pixelů to bude pořádná podívaná.
Aaron proměnil nabíječku Anker Prime Charger v herní konzoli pro Doom
Mikrokontroler SWM34S podporuje USB a na GitHubu je komunitní SDK, Aaron by proto s trochu píle jistě upravil firmware tak, aby jeden z portů volitelně podporoval protokol USB HID pro připojení klávesnice, prozatím ale k pohybu a střelbě slouží boční otočný ovladač, což je běžný rotační enkodér se spínačem.
Stiskem se střílí, otáčením pohybuje a já se podobným způsobem pokoušel letos v zimě ovládat Doom i na o něco málo dražší prémiové sekačce od Husqvarny.
Webové ovládání pro Anker na Githubu
Pokud hrám na USB-C zdrojích příliš neholdujete, Aaron se samozřejmě věnoval i některým nudnějším funkcím.
Připravil třeba alternativní firmware pro krabičky od Ankeru s Bluetooth, které pak mohou hackuchtiví zájemci ovládat a sledovat z webového rozhraní skrze Web Bluetooth API. Vše najdete na GitHubu.