Proč spadl most v Baltimoru? Nedostatečná ochrana pilíře, příhradová konstrukce a technické problémy lodi

V úterý 26. března o půl druhé v noci místního času se v americkém Baltimoru odehrála událost, která obletěla svět. Nákladní kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou narazila do jednoho z pilířů mostu Francise Scotta Keye (mapa). Ten se během několika okamžiků zřítil do řeky. Dosavadní zprávy hovoří o šesti obětech – dělnících, kteří na mostě pracovali.

Hlavním aktérem tragického incidentu je loď Dali postavená v roce 2015. Jedná se o plavidlo dlouhé 300 metrů a široké 48,2 metru. Na palubě převáželo 4900 kontejnerů pro dánský lodní gigant Maersk a vážilo 95 tisíc tun.

Několik minut před incidentem došlo na lodi k opakovaným výpadkům elektrického proudu, což patrně způsobilo problémy s navigací a ovladatelností. Krátce před neštěstím je na záznamu vidět, jak světla na lodi blikala – pravděpodobně kvůli nouzovému generátoru, který se aktivoval po počátečním výpadku proudu.

Ačkoli kapitán údajně dělal vše, co bylo v jeho silách, aby loď zpomalil a zabránil nárazu do mostního pilíře, nepodařilo se. Místo toho, aby loď proplula pod středem mostu, se stočila doprava a narazila do pilíře. Singapurský námořní a přístavní úřad potvrdil, že loď Dali ztratila výkon motoru.

Konstrukce mostu se rozpadla

Dosavadní vyšetřování ukázalo, že 90 sekund před nehodou vyhlásil kapitán lodě stav nouze a požádal vysílačkou všechny remorkéry v oblasti, aby přijely plavidlu na pomoc. Během jedné minuty dostali policisté na obou koncích mostu příkaz zastavit veškerou dopravu, což patrně přispělo k menšímu počtu obětí, než kdyby byl na mostě plný, byť noční provoz.

Konstrukce ocelového mostu dlouhého 1,6 kilometrů se během 20 sekund rozpadla jako hromada párátek, což vyvolalo celou řadu otázek. Bylo možné předejít katastrofě nebo alespoň zmírnit následky preventivními opatřeními? Jak se loď dokázala dostat k pilíři mostu, proč nebyl most proti takovým srážkám chráněn a proč se po srážce tak rychle zřítil?

Most Francise Scotta Keye

Hlavní příčina, proč se most zřítil, je jasná: loď narazila do klíčového podpěrného svislého pilíře. Bez něj most Francise Scotta Keye nemohl stát. „Víme, že most, jako je tento, dokončený v 70. letech minulého století, prostě nebyl konstruován tak, aby vydržel přímý náraz na kritický podpěrný pilíř lodí, která váží asi sto tisíc tun," řekl ve středu americký ministr dopravy Pete Buttigieg.

Most starý 47 let byl nejen pamětihodností, ale také vstupní branou do důležitého přístavu. Byl také hlavní dopravní tepnou pro silniční dopravu, neboť po něm vedla mezistátní silnice číslo 695. V roce 2023 přes něj přejelo přibližně 12,1 milionu vozidel, tedy zhruba 33 000 aut denně.

Nejdelší spojitý příhradový most na světě

Most Francise Scotta Keye je nejdelším spojitým příhradovým mostem na světě. Nevýhodou této konstrukce je, že při poškození jednoho z pilířů může dojít ke kolapsu celé stavby. Byl stavěn v době, kdy po řece Patapsco ještě nejezdily obrovské a těžké kontejnerové lodě a ani nebyl navržen tak, aby přežil náraz jakékoliv lodě.

Most Francise Scotta Keye

Most se zřítil, neboť nebyl konstruován tak, aby vydržel tak velkou sílu působící na jeden z pilířů. Svou roli sehrála i skutečnost, že se jedná o příhradový most vyrobený z dlouhých ocelových nosníků, které vedou přes tři hlavní pole. Právě proto se zřítil prakticky okamžitě poté, co se začal vychylovat.

„Srážka tak velkého plavidla, jako je kontejnerová loď Dali, značně překročila navržené zatížení betonových pilířů, které podpírají příhradovou konstrukci. Jakmile je pilíř poškozen, je na videozáznamech vidět, že se celá příhradová konstrukce velmi rychle hroutí,“ řekl vědecký pracovník na katedře stavebního a konstrukčního inženýrství na Sheffieldské univerzitě Andrew Barr.

Příhradové mosty využívají ocelové nosníky uspořádané do trojúhelníkového tvaru, které nesou zatížení. Zde se jednalo o situaci, kdy selhání jednoho konstrukčního prvku vedlo ke kolapsu sousedních prvků, které nedokázaly unést nové zatížení, které na ně působí. V tomto případě zřícení pilíře způsobilo, že se v tu chvíli nepodepřený příhradový nosník nad ním prohnul a spadl.

Byly pilíře chráněné, nebo ne?

Vyšetřovatelé se hodlají zaměřit na konstrukci mostu – mimo jiné chtějí prošetřit, zda byly její součástí konstrukce, jejichž cílem je usměrnit lodní dopravu a chránit most tím, že pohltí náraz při srážce. Dle některých zpráv chyběla zejména ochrana pilířů z písku a kamení, která možná nebyla nainstalována, protože by omezovala profil vodní cesty.

I tato ochrana ale funguje jen do určité míry. Klíčovými faktory jsou hmotnost a rychlost plavidla a existuje ekonomický a praktický limit pro úroveň síly nárazu, na kterou je ochrana navrhována. Podobně důležitým faktorem je i směr nárazu. Konstrukce téměř padesát let starého mostu také nepředpokládala současnou velikost a výkon lodí, které pod ním dnes proplouvají.

Podle odborníků je ještě příliš brzy na to, aby se dalo přesně říci, co se při srážce a následném zřícení stalo. Upozorňují však, že mosty tohoto typu jsou konstruovány s ochranou proti takovým nárazům – a že k tomu, aby se most takto zřítil, bylo zapotřebí opravdu mimořádně silného nárazu.

Významnou roli v celé události může hrát loď Dali, respektive její technický stav. V roce 2016 narazila při manévrování do kamenné zdi v přístavu Antverpy a došlo k poškození zádi a přídě. Údajně se také měla potýkat s opakovanými problémy s pohonem.