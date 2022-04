Prohlédněte si 1600 ruských základen na detailní družicové mapě. Rezavějící Kuzněcov, Moskva i raketoplán Bajkal

Google odtajnil ruské vojenské základny ve vysokém detailu, podívejte se na jeho mapy, šířilo se během svátečních dnů zprvu na Twitteru a posléze i na velkých zpravodajských webech. Jak už tomu ale občas bývá, nejspíše to byla jen internetová kachna.

Jakmile se totiž začala masivně šířit prostorem, zareagoval samotný Google a skrze svůj twitterový účet @googlemaps vše dementoval s tím, že ruská vojenská zařízení na svých družicových snímcích od Maxaru nikdy nijak neupravoval.

1 600 ruských vojenských staveb

Ruské stíhačky opravdu není třeba skrývat, je to totiž natolik rozsáhlé území, že jen málokdo tuší, co a kde má vlastně hledat. Naštěstí tu máme internetovou komunitu, která to vše zmapovala za nás a výsledky se už roky chlubí ve veřejných databázích.

Jednou z nich je sbírka Russian Military Installations v1.3, která čítá více než tisícovku ruských vojenských bodů zájmu.



Mapa bezmála 1 600 ruských staveb vojenského charakteru, jak je identifikovala komunita

Vše je k dispozici ve formátu KMZ, který otevřete ve webovém (nebo ještě lépe v desktopovém) 3D glóbu Google Earth. Pokud jste lenoši, kteří žádný KMZ stahovat nechtějí, připravil jsem pro vás vlastní mapu nad snímky Googlu, která čítá 1 600 údajných vojenských objektů v Rusku.

V tomto případě se ale jedná jen o neseřazený hrubý výčet puntíků nad mapou, Google My Maps totiž mají své množstevní limity na počet možných vrstev (potažmo skupin).

Ale dost řečí, pojďme se na některé z těch mnoha set objektů podívat v několika následujících kapitolách.