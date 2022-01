Project Lyra: Astronomové touží prozkoumat mezihvězdný objekt ʻOumuamua

Mezihvězdný objekt ‘Oumuamua fascinuje a mate astronomy už od první chvíle, kdy byl před čtyřmi lety zaznamenán. Není tak divu, že někteří by se na něj rádi podívali pěkně zblízka.

Badatelé z britské neziskové organizace Initiative for Interstellar Studies proto navrhují vyslat sondu, která by nejprve dvakrát obletěla Zemi, pak Venuši a nakonec Jupiter. Díky tomu by získala hybnost potřebnou k tomu, aby ‘Oumuamuu dohonila.

Mise zvaná Project Lyra by mohla odstartovat v roce 2028, přičemž k setkání s dotyčným objektem by došlo o 26 let později v mezihvězdném prostoru.

Z čeho je ʻOumuamua vytvořen?

„Teorie vysvětlující povahu 1I/'Oumuamua zahrnovaly fraktální prachový agregát, vodíkový ledovec, dusíkový ledovec, mimozemskou sluneční plachtu, fragmenty slapově narušené planety a tak dále,“ připomněl tým.

Dokud však nebudeme moct provést důkladný průzkum, půjde stále jen o teorie. „Nyní víme, že taková mise je alespoň principiálně dosažitelná,“ řekl již před dvěma lety Adam Hibberd, který pro Project Lyra vyvinul software.

„Potenciální vědecká návratnost by byla obrovská a mohla by zásadně změnit chápání našeho místa ve vesmíru."