Projekt Gunslinger: Unikátní raketa bude na protivníka střílet

Agentura amerického Pentagonu pro pokročilé výzkumné projekty, čili DARPA opět přišla s pozoruhodnou myšlenkou. Tentokrát ji napadlo, že by bylo úžasné mít raketu odpalovanou ze vzduchu, která bude jako žádná jiná. Měla by být schopná provést vícero útoků, a to jak na vzdušné, tak i na pozemní cíle. O výjimečnosti této střely vypovídá i název programu – „Gunslinger“, čili „Pistolník“.

Měla by to být raketa s vysokou manévrovací schopností, která ponese účinnou palnou zbraň typu leteckého kanonu a uplatní se v celé řadě různých bojových misí, od vzdušné podpory pozemních jednotek, až po střety s letouny protivníka. Lakonicky řečeno, tahle raketa bude střílet.

Rakety odpalované ze vzduchu jsou obecně buď určené k ničení cílů ve vzduchu anebo k ničení pozemních cílů. V dnešní době je vzácností, že by takové rakety byly univerzální, a použitelné jak na vzdušné, tak i na pozemní cíle. Jedním z mála příkladů je nejnovější verze rakety Sidewinder, čili AIM-9X. Využití těchto raket pro ničení pozemních cílů ale bývá velmi neefektivní.

Raketa Gunslinger by mohla zničit více cílů ve vzduchu nebo na zemi, což její efektivitu pochopitelně výrazně zvyšuje. Jedna taková vypálená raketa může zlikvidovat více letounů nebo třeba více systémů protivzdušné obrany.

Gunslinger by se mohl uplatnit i ve vzdušném boji

Tento projekt agentury DARPA je součástí úsilí US Air Force a US Navy sehnat účinnou zbraň, která by mohla napadnout ze vzduchu pozemní síly protivníka, aniž by přitom byly pilotované letouny ohroženy palbou. Moderní systémy protivzdušné obrany mohou být velmi účinné. Jejich nasazení fatálně ohrožuje i tak osvědčené stroje s ohromnou výdrží, jako je populární A-10 Warthog.

Právě raketa Gunslinger by mohla být zajímavým řešením. Mohla by napadnout více cílů, a přitom nevystaví riziku ani letoun v hodnotě 100 milionů dolarů, ani lidského pilota. Když by došlo k sestřelení Gunslingeru, tak by letectvo přišlo o jednu raketu, zatímco protivník by typicky musel vypálit dvě sofistikované a tudíž drahé rakety země vzduch.

Ještě zajímavější by bylo využití rakety Gunslinger ve vzdušném boji. Pokročilé bojové letouny, jako je F-22 Raptor a F-35 Joint Strike Fighter, by mohly vypustit Gunslinger z velké dálky na hejno letounů protivníka, a po nějaké chvíli ho doprovodit salvou raket vzduch-vzduch středního doletu, jako je třeba AMRAAM.

Protivník se bude muset věnovat střelám AMRAAM a zároveň se bude muset mít na pozoru před Gunslingerem a jeho zbraní, což zvyšuje šance na prolomení jeho obrany.

Titulní foto: Chris Harrison, CC BY 2.0