Projekt NOMARS: U.S. Navy chce robotické lodě, které by byly odolné proti pandemiím

Ještě před pár měsíci by to byl jenom jeden z futuristických projektů, jakých se v amerických ozbrojených silách objevuje celá řada, ale jen málo z nich se skutečně uplatní. Pandemie koronaviru ale mění zaběhlé pořádky a mohlo by se to dotknout i robotických lodí.

Americké námořnictvo ve spolupráci s agenturou pro pokročilé výzkumné projekty DARPA vyvíjí autonomní bojové lodě, které budou kompletně bez lidské posádky. Pokud projekt NOMARS (No Mariners Required Ship) uspěje, tak by to mohlo zásadně proměnit námořní síly.

Lodě bez lidské posádky by se mohly pouštět i do velmi riskantních operací. Zároveň nebudou muset být vybavené systémy podpory a ochrany pro lidské námořníky, které obvykle zabírají značnou část vybavení bojových plavidel.

U. S. Navy, stejně jako jiné složky ozbrojených sil, v dnešní době bojují s napjatým rozpočtem. Součástí tohoto úsilí je i výzkum a vývoj různých typů autonomních bojových plavidel.

Námořnictvo například pracuje na projektu LUSV (Large Unmanned Surface Vehicle), který by měl zahrnovat deset plavidel o výtlaku kolem 2 tisíce tun. V tomto případě půjde o úpravu již existujících lodí, které by operovaly buď s malou lidskou posádkou, nebo ideálně zcela autonomně.

Úplně nový druh lodí

Lodě projektu NOMARS by měly být od samotného počátku robotické, což by se mělo odrazit na jejich designu. Na první pohled bude možné poznat, že jde o lodě úplně jiného druhu. Kompletně robotické lodě budou při zachování srovnatelné bojové síly mnohem menší, nežli bojová plavidla s lidskou posádkou. To povede k úsporám pohonných hmot a energie, stejně jako k lepším manévrovacím schopnostem takových lodí.

Lodě NOMARS bude možné využívat mnoha různými způsoby. Mohou zastoupit lodě s lidskou posádkou na monotónních strážních nebo výzvědných misích. Také mohou v případě potřeby rozšířit palebnou sílu loďstva nebo také rozšířit manévrovací či operační schopnosti loďstva tím, že rozšíří počet plavidel.

Jejich silnou stránkou by měl být elektronický boj všeho druhu. Robotické lodě se mohou vydávat například za letadlové lodě a lákat tím na sebe útoky protivníka.

V dnešní době je ovšem zcela zásadní, že robotické lodě nebudou mít žádnou lidskou posádku, takže tam nikdo neonemocní pandemickou či jinou infekcí, ani nebude nutné takovou loď dezinfikovat. Jinou otázkou samozřejmě je, jak si kompletně autonomní loď poradí s počítačovými viry či hackerskými útoky.