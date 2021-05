Proti dopadu hypotetického asteroidu jsme aktuálně prakticky bezbranní, ukázala simulace

Skupina odborníků z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) a Evropské kosmické agentury (ESA) spojila síly při týdenním cvičení, jehož cílem bylo odvrátit hypotetickou hrozbu asteroidu schopného zdecimovat Evropu. Výsledky však nedopadly pro pozemšťany zrovna pozitivně.

V hypotetickém scénáři byl ve vzdálenosti 57 milionů kilometrů detekován asteroid. Výpočty ukázaly, že se za šest měsíců srazí s naší planetou. Na konci cvičení, které začalo 26. dubna, dospěli vědci k závěru, že současné technologie by nestačily k odvrácení takové katastrofy.

Blíží se asteroid! Co budeme dělat?

Cílem cvičení nazvaného Planetary Defense Conference Hypothetical Asteroid Impact Tabletop Exercise (Konference o planetární obraně – hypotetické cvičení dopadu asteroidu) bylo posoudit globální schopnost reagovat na hrozby asteroidů pomocí současných technologií a zjistit, „jak mezinárodní agentury reagují na skutečnou předpověď dopadu“, vysvětluje NASA.

Každý den dostávali účastníci nové informace o velikosti a trajektorii asteroidu a simulovali, jak by taková událost pravděpodobně proběhla v reálném životě. Znepokojivé bylo, že hypotetický scénář skončil nárazem fiktivního asteroidu s názvem 2021PDC do východní Evropy.

NASA vysvětlila, že v rámci cvičení se „snažili představit, co by se dalo udělat, aby se pokusili asteroid před jeho dopadem ovlivnit, ale dospěli k závěru, že krátká doba (méně než 6 měsíců) neumožňuje, vzhledem k současnému stavu technologií, uskutečnit smysluplnou vesmírnou misi.“

Reálně je riziko malé, ale nikoli nulové

Riziko srážky s vesmírným tělesem, které by zničilo Zemi tak, jak ji známe, je relativně malé. Navíc je poměrně velká šance, že by takový objekt dopadl do oceánu, které pokrývají 71 % zemského povrchu, což by mohlo – alespoň částečně – zmírnit případné následky.

Největším problémem v tomto směru je skutečnost, že o mnoha potenciálně nebezpečných tělesech jednoduše nemáme ani tušení. NASA odhaduje, že dvě třetiny asteroidů větších než 140 metrů ještě nebyly objeveny, což znamená, že hypotetický scénář posuzovaný týmem odborníků NASA a ESA není mimo realitu.

Například v roce 2019 byl poprvé objeven asteroid o velikosti fotbalového hřiště pouhých 24 hodin před jeho průletem mezi Zemí a Měsícem. Podle interních dokumentů jeden z tehdejších pracovníků NASA uvedl, že „tenhle se k nám opravdu připlížil“.

Našla se i pozitiva

Ačkoli experti naši planetu před hypotetickým nárazem neuchránili, cvičení přeci jen odhalilo alespoň nějaká pozitiva. Ukázalo, že měřicí systémy NASA jsou tak přesné, že dokážou téměř přesně určit místo dopadu asteroidu šest dní před dopadem, což by mohlo pomoci s evakuací v případě jakéhokoli hypotetického nebo skutečného scénáře.

Cvičení, simulující dopad asteroidu, probíhalo letos již posedmé. „Pokaždé, když se účastníme cvičení tohoto druhu, dozvídáme se více o tom, kdo jsou klíčoví hráči v případě katastrofy a kdo potřebuje vědět jaké informace a kdy,“ uvedl vedoucí pracovník NASA pro planetární obranu Lindley Johnson.

Cvičení rovněž demonstruje skutečnost, že organizace, jako je NASA, pracují na technologiích, které by jednou mohly sloužit k odvrácení takového scénáře. Například test s názvem Double Asteroid Redirection Test (DART) bude vůbec první zkouškou a ukázkou technologie pro vychýlení asteroidu.

Start mise je naplánován na konec letošního roku. Na podzim roku 2022 narazí sonda DART do asteroidu Dimorphos, aby změnila jeho dráhu. Otestuje tak technologii, která by mohla být použita k vychýlení asteroidů na kolizním kurzu se Zemí.