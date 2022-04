Protilátky odhalily, že covidem-19 se nakazila už více než polovina obyvatel Spojených států

Podle nové studie Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bylo do února letošního roku infikováno virem způsobujícím onemocnění covid-19 57 % Američanů, včetně 75 % dětí. Organizace ve svém prohlášení znovu zdůraznila význam očkování.

„Tato zjištění dokládají vysokou míru nakažlivosti varianty omikron, zejména u dětí.“ konstatuje zpráva s tím, že přítomnost protilátek by neměla být interpretována jako ochrana před případnou další infekcí. „Očkování proti covidu-19 po infekci poskytuje další ochranu před závažným průběhem onemocnění a hospitalizací.“

Téměř 60 % nakažených Američanů

Podle CDC má téměř 60 % americké populace protilátky vyvolané infekcí covidem-19. U dětí byla tato čísla ještě vyšší: přibližně tři ze čtyř dětí měly v období od prosince 2021 do února 2022 protilátky, což je patrně způsobeno nižší proočkovaností těchto věkových skupin ve srovnání s dospělými.

Nárůst zjištěných protilátek ze 43 % v lednu na 57 % v únoru byl výrazně rychlejší, než představitelé CDC očekávali. Kristie Clarke upozornila na skutečnost, že ačkoli má většina Američanů nyní protilátky, nezaručují jim ochranu před opětovnou infekcí ani žádnou skupinovou imunitu. Kromě toho poznamenala, že stále není známa hranice, při které virus přestává cirkulovat.

I u dětí může mít covid-19 závažné následky – 20 až 30 % dětí hospitalizovaných s tímto onemocněním leží na jednotkách intenzivní péče. Po vyléčení se také často potýkají s dlouhodobými následky. „Jako pediatr a rodič bych rozhodně nadále podporovala, aby se děti nechaly očkovat, i když byly dříve nakaženy,“ řekla Clarke.

Proočkovanost dětské populace je ve Spojených státech velmi nízká – ve věkové skupině od 5 do 11 let dostalo alespoň jednu dávku vakcíny pouze 35 % dětí. Situaci dále komplikuje fakt, že stále není dostupné očkování pro děti mladší pěti let.

Cílem není zabránit infekcím

Informace přicházejí v době, kdy v USA mírně roste počet nově nakažených. Sedmidenní průměrný počet nových případů za minulý týden činil k 25. dubnu 44 416, což je o více než 20 % víc než v předchozím týdnu. Počet hospitalizací se v tomto období rovněž zvýšil o více než 6 %.

Nejvíce případů v zemi nyní připadá na subvariantu omikron BA.2, přičemž zejména na severovýchodě země roste počet případů nakažených subvariantou BA.2.12.1. Z dosavadních zjištění plyne, že na jeden identifikovaný případ nákazy připadají přibližně tři další infekce.

Nový koordinátor Bílého domu pro boj s covidem-19 na úterním brífinku otevřeně prohlásil, že aktuálním politickým cílem není zabránění infekcím, ale snížení rizika závažného průběhu, hospitalizace a úmrtí. S tím mohou pomoct nejen vakcíny, ale také antivirotika, jež jsou v současné době k dispozici. Zvolená strategie se tak radikálně liší od čínského pojetí „nulové tolerance“ covidu-19.

Deník The New York Times mezitím napsal, že vědci doufají, že případů onemocnění ve Spojených státech začne ubývat a že když se vyskytnou, budou mnohem méně devastující. „Budeme svědky stále méně závažných onemocnění a stále častěji budeme pozorovat posun ke klinicky mírným průběhům,“ je přesvědčen imunolog Florian Krammer z Icahn School of Medicine at Mount Sinai v New Yorku.