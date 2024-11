Prototyp kosmické lodi Starship opět poletí už příští týden. Datum startu se však posunulo

Na příští týden je naplánovaný v pořadí již šestý testovací let prototypu kosmické lodi Starship. Původně se mělo startovat v pondělí, nicméně podle aktuálních informací došlo k odkladu o jeden den.

To znamená, že půlhodinové startovní okno by se mělo otevřít v úterý 19. listopadu ve 23:00 hodin našeho času. To lodi mj. umožní vrátit se na Zemi za denního světla, což poskytne lepší podmínky pro vizuální pozorování.

V rámci tohoto letu Starship zamíří na transatmosférickou dráhu, nikoliv na tu oběžnou. Mezi hlavní cíle patří opětovný návrat boosteru Super Heavy a opětovný zážeh lodního motoru Raptor ve vesmíru

Kromě toho by mělo dojít k několika experimentům s tepelným štítem a změnami manévrování za účelem sestupu prototypu nad Indickým oceánem.

SpaceX rovněž potvrdila, že po předchozím letu na Super Heavy provedla řadu úprav.

„Úspěch prvního pokusu o zachycení boosteru prokázal proveditelnost návrhu a zároveň poskytl cenná data pro další zlepšování výkonu hardwaru a softwaru. Upgrady hardwaru pro tento let přidávají dodatečnou redundanci pohonným systémům boosteru, zvyšují strukturální pevnost v klíčových oblastech a zkracují časovou osu pro vypouštění pohonných látek z boosteru po úspěšném zachycení,“ uvedla mj.

Přípravy na misi i její průběh budeme i nadále sledovat. K dispozici samozřejmě bude také živý přenos s českým komentářem Dušana Majera.