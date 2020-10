Prototyp kosmické lodi Starship SN8 dostal horní kužel a chystá se předvést placák

Prototyp připravované kosmické lodi Starship zvaný SN8 minulý týden úspěšně absolvoval statický zážehový test a byl vybaven horním kuželem (nose cone). Tuto událost pochopitelně okomentoval i Elon Musk:

Starship is coming together! — Elon Musk (@elonmusk) October 23, 2020

Podle serveru Teslarati je to vůbec poprvé, co nějaký prototyp Starshipu tento kužel dostal. Kromě toho jde o druhý prototyp disponující aerodynamickými klapkami.

SN8 se nyní může chlubit celkovou výškou 165 stop, tedy cca 50 metrů – a připravuje se na testovací let do výšky 18 kilometrů. Tomu by však měl předcházet další zážehový test.

Půjde-li vše dobře, můžeme se těšit na hodně zajímavou podívanou. Odborníci se totiž domnívají, že SN8 během zkušebního letu předvede neobvyklý manévr, tzv. „placák“ („belly-flop“):

„Pokud to bude fungovat, půjde o nejbláznivější kousek raketové gymnastiky od přistání Falconu 9,“ konstatoval Lars Blackmore ze SpaceX.