Protržená Kachovská přehrada: Obří jezero by několikrát pojmulo celou kaskádu na Vltavě. Podívejte se na výškový model

V úterý v ranních hodinách došlo k explozi na Kachovské přehradě, protržení částí hráze a destrukci vodní elektrárny. Stavba čelila útoku už loni na podzim, tehdy ale ještě odolala.

Protržená hráz Kachovské přehrady:

Přehradní nádrž na dolním toku Dněpru je posledním velkým jezerem rozsáhlé Dněperské kaskády, kterou Ukrajina budovala v letech 1927-1975. Dohromady ji tvoří šest vodních nádrží s celkovou plochou 6 976 km² a objemem 43,8 km³.

Jen pro hrubou představu, rozloha Vltavské kaskády se pohybuje okolo 100 km² a objem činí zhruba 1,35 km³. S tou na Dněpru, která je jasně patrná i z vesmíru, tedy nesnese srovnání. To se nakonec týká i samotné Kachovské nádrže – co do plochy druhé největší na kaskádě.



Kachovské přehradní jezero na Mapy.cz

Kachovské přehradní jezero by 13× pojmulo celou Vltavskou kaskádu

Zatímco šumavské moře Lipno I dosahuje rozlohy 48,7 km², Kachovská přehrada má úctyhodných 2 155 km² a objem něco málo přes 18 km³. Přehradní jezero by tedy pojmulo kaskádu nádrží na Vltavě rovnou třináctkrát!

Povodeň po protržení přehrady:

A ještě jeden rozdíl oproti tuzemským reáliím. Zatímco naše velké přehrady mají povětšinou údolní charakter s vysokými hrázemi, povodí Dněpru je poměrně rovinaté, takže i Kachovská hráz připomíná spíše než monumentální Orlík jihomoravské Nové Mlýny.

Útok směřoval na přelivovou část

Cílem útoku se stala levá (po směru toku) přelivová část hráze s 28 segmenty a hydroelektrárnou.

Pravá část hráze je sypaná a prakticky nezničitelná. Součástí díla je také jedna plavební komora a právě zde také začíná zavlažovací kanál, který odvádí vody Dněpru na Krymský poloostrov.



28 přelivových segmentů betonové části hráze před útokem (situace z roku 2013)

Hydroelektrárna má instalovaný výkon 335 MW a hráz až do dnešního rána čelila průtoku 1 600 m³ vody za sekundu. Opět pro srovnání, Labem v Hřensku momentálně protéká okolo 160 m³/s.

Výkon hydroelektrárny už tak astronomický není. Jedná se o průtočnou (malý výškový rozdíl) a nikoliv akumulační nebo přečerpávací elektrárnu, Kachovka je tak srovnatelná třeba s vodní elektrárnou na Orlíku (364 MW).

Hráz Kachovské přehrady a hydroelektrárna na mapách Googlu:

Potopa na družicových záběrech Sentinel-3

Postupující povodňová vlna je už patrná také na záběrech z družice Sentinel-3 a přístroje OLCI (Ocean and Land Colour Instrument) evropského systému Copernicus. Záběry si můžete prohlédnout třeba ve webové aplikaci EO Browser.



Situace 5. června v umělých barvách s jasně patrnými vodními plochami a říčním korytem Dněpru pod přehradou



Situace z dnešního dopoledne, s výrazně rozšířeným korytem Dněpru

Žádná cunami, ale rozsáhlá povodeň

Při protržení podobného vodního díla nehrozí extrémně vysoká a šoková záplavová vlna jako třeba u alpských akumulačních přehrad (viz katastrofa na přehradě Vajont v roce 1963), ale spíše relativně pomalejší povodeň a zaplavení území nejvýše v jednotkách metrů.

Napoví charakter krajiny pod přehradou, jak jsme jej zobrazili pomocí globálního digitálního výškového modelu SRTM. Model má pochopitelně omezené rozlišení a není vhodný pro modelování lokálních záplav podobného měřítka, vytvořené mapky níže jsou proto pouze orientační.



Situace v mapách Google

Pro srovnání jsme připojili stejný záběr z map Googlu, který už také upozorňuje na místní záplavy.

Níže vidíte výškový model dolního toku Dněpru s patrnou plochou přehradního jezera vpravo nahoře. Jeho hladina se nachází v nadmořské výšce zhruba 44 m n.m. Odstíny modré až zelené se tedy nacházejí níže, zatímco odstíny žluté až červené výše.



Výškový mapa dolního toku Dněpru

Jak vidno, v ohrožení by byl při povodni zejména levý břeh (ve směru toku), tedy zejména jižní část městečka Nová Kachovka a další obce po proudu. Pravý – severozápadní – břeh je naopak výše a lépe chráněný, což je i případ Chersonu v deltě Dněpru.



Pří zvýšení hladiny se zatopí především východní břeh Dněpru a jeho delta

Na druhém snímku jsme zvýšili hladinu moře o pár desítek metrů (opět připomínáme nižší rozlišení modelu), a potvrdil se předpoklad. Zmizela delta Dněpru se svými nízkými ostrovy a vody zasáhly především východní pobřeží Dněpru. Cherson – vyjma pobřežních oblastí – je v bezpečí.



Simulovaná záplava při zvýšení hladiny o několik metrů

Zaplavení levé části delty naproti Chersonu potvrzuje i loňská povodňová analýza:

Vody sice nemají přirozenou překážku a mohou se šířit, ale zároveň se nejedná ani o cunami s výškou až několika desítek metrů, protože hráz naštěstí nebyla tak vysoká a sklon terénu je už nízký.

Vzhledem k charakteru dněperské nivy a koryta řeky pod Novou Kachovkou a už velmi nízké nadmořské výšce jen okolo 44 m n.m. se tak mohou vody relativně pomalu rozlít hluboko do východního vnitrozemí, vytvořit neprostupné močály a ještě více zkomplikovat dopravu i případné obsazení zvláště levého břehu.